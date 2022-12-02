Yılın son İKVS Galası: Metin Erksan’ın kült filmi ‘Sevmek Zamanı’

İKSV Galaları, yılın son gösterimini Türk sinemasının kült eseri ‘Sevmek Zamanı’yla yapıyor. MUBI’nin katkılarıyla restore edilen film 22 Aralık Perşembe gecesi Kadıköy Sineması’nda gösterilecek.

Türk sinemasının zamansız klasiği, Metin Erksan’ın başyapıtı Sevmek Zamanı, usta yönetmenin

ölümünün onuncu yılında, İKSV Galaları kapsamında 4K restore kopyasından yeniden beyazperdede

gösterilecek.

MUBI’nin katkılarıyla Atlas Post Prodüksiyon tarafından 35 mm kopyasından restore

edilen 1965 yapımı Sevmek Zamanı hiçbir zaman dağıtım fırsatı bulamamış, döneminde geniş

kitlelerle buluşamamıştı.

Metin Erksan’ın öğrencisi, senarist Zeynep Özlem Havuzlu’nun katkılarıyla Ahmet Hızarcı’nın

danışmanlığıyla yürütülen restorasyon projesi, Metin Erksan’ın vasiyetine ve filmin çekildiği 1965

yılının geleneksel dokusuna sadık kalınarak tamamlandı.

Restorasyon süreci beş ay süren filmin orijinal negatifinde olmayan giriş jeneriği Metin Erksan’ın öngördüğü şekilde özel olarak hazırlanarak filme eklendi.

Senaryosunu Metin Erksan ile Kemal Demirel’in yazdığı Sevmek Zamanı’nın başrollerini Müşfik

Kenter, Sema Özcan ve Süleyman Saim Tekcan paylaşıyor. Müziklerini Metin Bükey’in bestelediği

filmin görüntü yönetmeni Mengü Yeğin.

Film, bir kadının resmine aşık olan bir adamın hikayesini anlatıyor. Kadın adamın bu aşkına karşılık vermek istiyor, ancak hikaye ilerlerken adamın kadının kendisine değil suretine aşık olduğunu anlıyoruz.

Yeşilçam geleneğinden ayrı, batı sinemasına yakın duran Sevmek Zamanı, felsefeye alan açan içeriğiyle sinemamızın kült yapıtlarından biri haline gelmiştir. Restore kopyasının dünya prömiyeri 20 Ekim 2022’de Fransa’daki Lumière Film Festivali’nde yapılan Sevmek Zamanı, MUBI aracılığıyla 190’dan fazla ülkede yayında. 22 Aralık’ta yapılacak İKSV Galası gösterimi, filmi sinemada görebilmek için iyi bir fırsat.

Sevmek Zamanı biletleri, 5 Aralık Pazartesi günü 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli

ön satışların ardından, 6 Aralık Salı günü 10.30’da genel satışa açılacak. Biletler Passo‘dan

ve İKSV gişesinden alınabilir.

