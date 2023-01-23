Yılın en kötülerinin seçildiği ‘Altın Ahududu’ adayları açıklandı: Blonde sekiz dalda yarışıyor

Sinemada yılın en kötü film, yönetmen ve oyuncularının seçildiği Altın Ahududu Ödülleri’nin adayları açıklandı. Marilyn Monroe’nun hayatını anlatan ‘Blonde’ sekiz dalda aday gösterildi.
Akademi Ödülleri’nin ‘çirkin kuzeni’ olarak gösterilen ‘Altın Ahududu Ödülleri’ (Razzie Awards) Oscar’dan bir gün önce 11 Mart’ta sahiplerini bulacak.
Bu yılın şanssız aktörü Tom Hanks
Hiçbir aktörün istemeyeceği bir adaylık olan Altın Ahududu’ya, iki Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks hem ‘Elvis’ filmindeki hem de Disney’in yeniden çektiği ‘Pinokyo’ filmindeki rolüyle yılın en kötü performanslarına aday gösterildi.
‘Kahramanın Dönüşü’ndeki (Samaritan) rolüyle aksiyon filmlerinin yıldızı Sylvester Stallone da ‘en kötü erkek oyuncu’ adayı oldu.
Hollywood efsanesi Marilyn Monroe’nun hayatını anlatan Netflix yapımı ‘Blonde’ filmi bu yıl en çok aday gösterilen yapım oldu. Andrew Dominik’in yönettiği film, ‘en kötü yönetmen’, ‘en kötü senaryo’, ‘en kötü film’ ve ‘en kötü yardımcı oyuncular’ kategorilerinin de aralarında olduğu sekiz dalda aday gösterildi.
Marilyn Monroe’yu canlandırdan Ana de Armas ise ‘en kötü kadın oyuncu’ adayları arasında girmedi.
Şarkıcı Machine Gun Kelly’nin yönettiği ‘Günaymadın‘ (Good Mourning) ise yedi dalda aday gösterilerek Blonde’u takip etti.
Daha önce, Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, Halle Berry, Sandra Bullock ve Al Pacino gibi sektörün en gözdelerinden kabul edilen pek çok oyuncu Altın Ahududu kazanmıştı.
Efsane yönetmen Stanley Kubrick ‘Cinnet’le, Brian De Palma da ‘Yaralı Yüz’le ‘en kötü yönetmen’ dalında aday gösterilmişti.
1981’den beri düzenlenen ödül gecesinde kazananlara yaklaşık beş dolar değerindeki altın rengine boyanmış ahududu heykeli takdim ediliyor.
Şimdiye kadar ödülünü almak için törene katılan oyuncular sadece Tom Green, Halle Berry ve Sandra Bullock oldu.
En Kötü Film
Blonde
Pinokyo
Günaymadın
The King’s Daughter
Morbius
En Kötü Erkek Oyuncu
Machine Gun Kelly
Pete Davidson
Tom Hanks
Jared Leto
Sylvester Stallone
En Kötü Kadın Oyuncu
Ryan Kiera Armstrong
Bryce Dallas Howard
Diane Keaton
Kaya Scodelario
Alicis Silverstone
En Kötü Yeniden Çevrim/Uyarlama/Devam Filmi
Blonde
365 Days: This Day & The Next 365 Days
Pinokyo
Firestarter
Jurassic World: Dominion
En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu
Pete Davidson
Tom Hanks
Xavier Samuel
Mod Sun
Evan Williams
En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu
Adria Arjona
Lorraine Bracco
Penelope Cruz
Bingbing Fan
Mira Sorvino
En Kötü Ekran Çifti
Machine Gun Kelly & Mod Sun
Yanıltıcı Beyaz Saray Yatak Odası Sahnesindeki Her İki Gerçek Hayat Karakteri / Blonde
Tom Hanks & Lateks Kaplı Yüzü (ve Gülünç Aksanı) / Elvis
Andrew Dominik & Ve Kadınlarla Olan Sorunları / Blonde
İkisi de 2022’de çıkan ‘365 Gün’ Devam Filmleri
En Kötü Yönetmen
Judd Apatow – The Bubble
Machine Gun Kelly & Mod Sun – Good Mourning
Andrew Dominik – Blonde
Daniel Espinosa – Morbius
Robert Zemeckis – Pinokyo
En Kötü Senaryo
Blonde / Andrew Dominik, (Joyce Carol Oates romanından uyarlandı)
Disney’s Pinocchio / Robert Zemeckis & Chris Weitz (Carlo Collodi vakfı tarafından onaylanmadı)
Good Mourning / Machine Gun Kelly & Mod Sun
Jurassic World: Dominion / Emily Carmichael & Colin Trevorrow
Morbius / Matt Sazama & Burk Sharpless