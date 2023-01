Yılın en kötülerinin seçildiği ‘Altın Ahududu’ adayları açıklandı: Blonde sekiz dalda yarışıyor

Sinemada yılın en kötü film, yönetmen ve oyuncularının seçildiği Altın Ahududu Ödülleri’nin adayları açıklandı. Marilyn Monroe’nun hayatını anlatan ‘Blonde’ sekiz dalda aday gösterildi.

Blonde

Akademi Ödülleri’nin ‘çirkin kuzeni’ olarak gösterilen ‘Altın Ahududu Ödülleri’ (Razzie Awards) Oscar’dan bir gün önce 11 Mart’ta sahiplerini bulacak.

Bu yılın şanssız aktörü Tom Hanks

Hiçbir aktörün istemeyeceği bir adaylık olan Altın Ahududu’ya, iki Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks hem ‘Elvis’ filmindeki hem de Disney’in yeniden çektiği ‘Pinokyo’ filmindeki rolüyle yılın en kötü performanslarına aday gösterildi.

‘Kahramanın Dönüşü’ndeki (Samaritan) rolüyle aksiyon filmlerinin yıldızı Sylvester Stallone da ‘en kötü erkek oyuncu’ adayı oldu.

Tom Hanks – Elvis

Hollywood efsanesi Marilyn Monroe’nun hayatını anlatan Netflix yapımı ‘Blonde’ filmi bu yıl en çok aday gösterilen yapım oldu. Andrew Dominik’in yönettiği film, ‘en kötü yönetmen’, ‘en kötü senaryo’, ‘en kötü film’ ve ‘en kötü yardımcı oyuncular’ kategorilerinin de aralarında olduğu sekiz dalda aday gösterildi.

Marilyn Monroe’yu canlandırdan Ana de Armas ise ‘en kötü kadın oyuncu’ adayları arasında girmedi.

Good Mourning

Şarkıcı Machine Gun Kelly’nin yönettiği ‘Günaymadın‘ (Good Mourning) ise yedi dalda aday gösterilerek Blonde’u takip etti.

Daha önce, Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, Halle Berry, Sandra Bullock ve Al Pacino gibi sektörün en gözdelerinden kabul edilen pek çok oyuncu Altın Ahududu kazanmıştı.

Efsane yönetmen Stanley Kubrick ‘Cinnet’le, Brian De Palma da ‘Yaralı Yüz’le ‘en kötü yönetmen’ dalında aday gösterilmişti.

1981’den beri düzenlenen ödül gecesinde kazananlara yaklaşık beş dolar değerindeki altın rengine boyanmış ahududu heykeli takdim ediliyor.

Şimdiye kadar ödülünü almak için törene katılan oyuncular sadece Tom Green, Halle Berry ve Sandra Bullock oldu.

En Kötü Film

Blonde

Pinokyo

Günaymadın

The King’s Daughter

Morbius

En Kötü Erkek Oyuncu

Machine Gun Kelly

Pete Davidson

Tom Hanks

Jared Leto

Sylvester Stallone

En Kötü Kadın Oyuncu

Ryan Kiera Armstrong

Bryce Dallas Howard

Diane Keaton

Kaya Scodelario

Alicis Silverstone

En Kötü Yeniden Çevrim/Uyarlama/Devam Filmi

Blonde

365 Days: This Day & The Next 365 Days

Pinokyo

Firestarter

Jurassic World: Dominion

En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu

Pete Davidson

Tom Hanks

Xavier Samuel

Mod Sun

Evan Williams

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu

Adria Arjona

Lorraine Bracco

Penelope Cruz

Bingbing Fan

Mira Sorvino

En Kötü Ekran Çifti

Machine Gun Kelly & Mod Sun

Yanıltıcı Beyaz Saray Yatak Odası Sahnesindeki Her İki Gerçek Hayat Karakteri / Blonde

Tom Hanks & Lateks Kaplı Yüzü (ve Gülünç Aksanı) / Elvis

Andrew Dominik & Ve Kadınlarla Olan Sorunları / Blonde

İkisi de 2022’de çıkan ‘365 Gün’ Devam Filmleri

En Kötü Yönetmen

Judd Apatow – The Bubble

Machine Gun Kelly & Mod Sun – Good Mourning

Andrew Dominik – Blonde

Daniel Espinosa – Morbius

Robert Zemeckis – Pinokyo

En Kötü Senaryo

Blonde / Andrew Dominik, (Joyce Carol Oates romanından uyarlandı)

Disney’s Pinocchio / Robert Zemeckis & Chris Weitz (Carlo Collodi vakfı tarafından onaylanmadı)

Good Mourning / Machine Gun Kelly & Mod Sun

Jurassic World: Dominion / Emily Carmichael & Colin Trevorrow

Morbius / Matt Sazama & Burk Sharpless