Yılın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den ilk 100’e girebilen yok

Avrupa ve Kuzey Amerika’daki eğitim kurumlarının listenin zirvesini domine ettiği sıralamada Massachusetts Teknoloji Üniversitesi (MIT) yine 100 üzerinden tam puan aldı.

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Euronews Türkçe’nin haberine göre dünyanın en iyi akademik eğitim kurumlarının listelendiği QS 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda da ABD’de faaliyetlerini yürüten MIT üst üste 12’nci defa ilk sırayı alarak bir rekora imza attı.

İngiltere’de faaliyet gösteren Quacquarelli Symonds şirketi tarafından 20 yıldır düzenlenen liste, dünya genelinde 104 ülke ve bölgeden bin 500’ü aşkın lisans üstü eğitim kurumunu çeşitli akademik kriterlere göre değerlendiriliyor.

Bu listelemede yaklaşık 17,5 milyon akademik makale, 240 bini aşkın lisans üstü eğitim görevlisi ve uzmanın değerlendirmesi göz önüne alınıyor.

Sıralamanın ilk 10’unda Avrupa’dan beş üniversitenin yer alması ve ABD’deki eğitim kurumlarının başarısı dikkat çekiyor.

Listenin ilk 10’unda sırasıyla MIT (ABD-100 puan), Cambridge Üniversitesi (İngiltere-99.2 puan), Oxford Üniversitesi (İngiltere-98.9 puan), Harvard Üniversitesi (ABD-98.3 puan), Stanford Üniversitesi (ABD- 98.1 puan), Imperial College Londra (İngiltere-97.8 puan), ETH Zürih (İsviçre-93.3 puan), Ulusal Singapur Üniversitesi (NUS) (Singapur-92.7 puan), University College Londra (UCL) (İngiltere- 92.4 puan) ve 90.4 puanla ABD’deki Berkeley Kaliforniya Üniversitesi (UCB) yer alıyor.

İlk 100’de Türkiye’den üniversite yok

Sıralamaya üst sıradan giren Türk üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu.

Listede 32.2 puanla 336’ncı sırada bulunan ODTÜ’yü, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) (404’üncü sıra-27.6 puan), Koç Üniveristesi (431’inci sıra-26.2 puan), Bilkent Üniversitesi (502’nci sıra-23.1 puan) ve Boğaziçi Üniversitesi (514’üncü sıra-22.7 puan) takip ediyor.