'Yılın Basın Fotoğrafı' ödülü Filistinli çocuk karesine



Samar Ebu Elouf’un çektiği ‘Mahmoud Ajjour, Dokuz Yaşında’ başlıklı kare ‘Yılın Basın Fotoğrafı’ ödülüne layık görüldü.

Fotoğraf: Samar Abu Elouf / Yılın Basın Fotoğrafı / New York Times

Fotoğrafta Gazze’de İsrail hava saldırısında iki kolu da kopan Filistinli bir çocuk görünüyor.

‘Yılın Basın Fotoğrafı‘, 140’tan fazla ülkeden 3 bin 778 fotoğrafçının gönderdiği yaklaşık 60 bin kare arasından seçildi.

Gazzeli fotoğrafçı Samar Abu Elouf, New York Times’ta yayınlanan fotoğrafın altına yazdığı notta şöyle demişti: “Annesinin bana anlattığı en çarpıcı şey şuydu: Mahmud kollarının kesildiğini fark ettiğinde, ‘Sana nasıl sarılacağım anne?’ demiş.”

World Press Photo’nun yönetici direktörü Joumana El Zein Khoury şöyle konuştu: “Bu, yüksek sesle konuşan sessiz bir fotoğraf. Bir çocuğun hikayesine odaklanıyor ama aynı zamanda nesiller boyunca etkisi olacak daha geniş bir savaşı da anlatıyor.”

Batı, Orta ve Güney Asya kategorisinde Murat Şengül’ün ‘Beyrut’ta İHA saldırıları’ fotoğrafı da kazananlar arasında yer aldı.