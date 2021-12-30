Yılbaşı hazırlığı: 341 bin personel görev yapacak

İçişleri Bakanlığı, yılbaşı önlemleri kapsamında 341 bin personelin görev yapacağını bildirdi.

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Bakanlığın tüm valiliklere gönderdiği genelgesine göre söz konusu önlemler bugün başlayacak, 1 Ocak saat 08:00’e kadar devam edecek.

Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 7 bin 560 uygulama noktasında 21 bin 558 trafik olmak üzere toplam 265 bin 300 personel görev yapacak. Toplamda 38 bin 741 ekip; 86 hava aracı, 55 deniz aracı ve 228 dedektör köpekle uygulama yapılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 6 bin 522 uygulama noktasında 8 bin 164 trafik olmak üzere 72 bin 35 personel görevli. Denetimlerde 16 bin 429 ekip, 674 hava aracı ve 352 dedektör köpek yer alacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 296 ekipte 3 bin 16 personel görevlendirecek.

Yılbaşı gecesi ağırlıkla alkol denetimi yapılacak. Araçların eksikliklerine de bakılacak. Kolluk birimlerine helikopter, İHA ve drone da destek verecek.