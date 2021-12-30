Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılbaşı hazırlığı: 341 bin personel görev yapacak

İçişleri Bakanlığı, yılbaşı önlemleri kapsamında 341 bin personelin görev yapacağını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın tüm valiliklere gönderdiği genelgesine göre söz konusu önlemler bugün başlayacak, 1 Ocak saat 08:00’e kadar devam edecek.


Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 7 bin 560 uygulama noktasında 21 bin 558 trafik olmak üzere toplam 265 bin 300 personel görev yapacak. Toplamda 38 bin 741 ekip; 86 hava aracı, 55 deniz aracı ve 228 dedektör köpekle uygulama yapılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 6 bin 522 uygulama noktasında 8 bin 164 trafik olmak üzere 72 bin 35 personel görevli. Denetimlerde 16 bin 429 ekip, 674 hava aracı ve 352 dedektör köpek yer alacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 296 ekipte 3 bin 16 personel görevlendirecek.

Yılbaşı gecesi ağırlıkla alkol denetimi yapılacak. Araçların eksikliklerine de bakılacak. Kolluk birimlerine helikopter, İHA ve drone da destek verecek.

SON HABERLER

DİAYDER iddianamesi: Davanın hakimi ‘tanıdık’, delillerin en eskisi 16 yıl önceden

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) iddianamesinin detayları ortaya çıktı. Selahattin Demirtaş, Canan Kaftancıoğlu, Sırrı Süreyya Önder ve ÇHD’li avukatlara hapis cezaları veren hâkim Akın Gürlek’in başkanı olduğu İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin değerlendirdiği iddianamenin delilleri 16 yıl öncesine kadar dayanıyor. 