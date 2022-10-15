Yılan balıklarının göç yolu gizemi çözüldü

Bilim insanları, doğanın en inanılmaz yolculuklarından biri olan yılan balıklarının göç yollarının gizemini çözdü.

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Araştırmaya göre, yılan balıkları her yıl Avrupa nehirlerini terk ederek Kuzey Atlantik’teki Sargasso Denizi’ne tek bir kez üremek ve sonrasında ölmek için seyahat ediyor. Bu varış noktasından uzun süredir şüphelenilmesine rağmen, şimdiye kadar doğrudan bir kanıt yoktu.

Araştırmacılar, 140 milyon yıldır yaşam döngüsünün içinde bulunduğu düşünülen yılan balıklarını uydu etiketleri ile donatarak, rotanın son ayağındaki canlıları izlediler ve bu bilgilerin kritik derecede nesli tükenmekte olan türün korunmasına yardımcı olacağını söylüyorlar.

Araştırmayı yöneten Çevre Ajansı’ndan Ros Wright, “Sargasso Denizi’ne kadar yılan balıklarını ilk kez takip edebildik ve yetişkin Avrupa yılan balıklarının yumurtlama alanlarına ulaştığına dair ilk doğrudan kanıta sahip olduğumuz için mutluyuz” dedi.

Görsel: CEFAS

Avrupa yılan balığı, yaşam döngüsü boyunca iklim değişikliği, kirlilik, kaçak avlanma, barajlar ve bentler gibi su yollarındaki engellerin neden olduğu okyanus akıntılarındaki değişiklikler de dahil olmak üzere birçok tehlikeyle karşı karşıya.

Essex’teki Blackwater Nehri’nde 20 yıldır yılan balıklarını izleyen yılan balığı uzmanı Dan Hayter, “Tarihi rakamlarla karşılaştırıldığında, sayıları şu anda çok düşük ve 1980’lerden bu yana yüzde 95’lik bir düşüş var” dedi.

Koruma önlemleri için rotayı bilmek önemli

İki ya da üç yıl Sargasso Denizi’nden Atlantik boyunca sürüklenen küçük, kırılgan ve şeffaf yavru yılan balıkları Avrupa kıyılarına ulaştıktan sonra tatlı suya adapte oluyor ve nehirlerde olgunlaşıyor. 1 metreye kadar büyüdükten sonra üremek ve ölmek için tüm yolu yeniden yüzmeye başlıyor.

Görsel: Britannica

Okyanus boyunca göçlerini incelemenin çok zor olduğu yılan balıkları önceki çalışmalarda Azor Adaları’na kadar takip edilebiliyordu. Fakat araştırmacılar Azor Adaları’ndaki yılan balıklarını işaretleyerek izlerini Sargossa Denizi’ne kadar sürmeyi başardı.

“Azor’a kadar gidebileceklerini biliyorduk, ancak bu son etap henüz keşfedilmemiş bir bölgeydi” diyen Ros Wright, “Azorlarda yılan balıklarını etiketleyebilirsek, o zaman bu boşluğu doldurabileceğimizi düşündük ve bunu başardık” ifadelerini kullandı.

Rotaları çözmek ve yılan balıklarının yumurtladığı yerleri bulmak, düşüşlerinin arkasındaki nedenleri anlamak ve koruma önlemlerini bilgilendirmek için çok önemli.