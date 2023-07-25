Yeşil Sol’un ismi ve eş başkanları değişiyor

Yeşil Sol Parti (YSP) Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, eş genel başkanlar ve tüzüğün dışında parti isminin de değişeceğini açıkladı

Seçime Yeşil Sol listelerinden giren ve istediği sonucu elde edemeyen HDP’de başlayan muhasebe sürüyor. Mahalle, ilçe ve il halk toplantılarını tamamlayan her iki parti, bölgesel konferanslara başlayacak. Yeşil Sol, eylülde kongresini yapacak.

Artı TV’den Ahmet Ayva’nın sorularını yanıtlayan Yeşil Sol Parti Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, kongrede parti adının, tüzüğünün ve eş başkanlarının değişeceğini açıkladı.

İki partinin seçmende yarattığı kafa karışıklığının yeni partiyle önüne geçileceğini belirten Oluç, şöyle devam etti: “14 Mayıs seçimlerinde adeta iki parti gibi davrandık. Hem yapılan çalışmalar açısı bakımından hem de kadroların çalışması açısından baktığımızda bunun yarattığı çok büyük handikaplar oldu gerçekten. Şu an yerel seçim tartışması yürütmüyoruz. Yeni seçilecek yönetim, eş başkanlar ve parti meclisiyle birlikte bu tartışmayı başlatacağız.”