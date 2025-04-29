Yerlikaya Özel'e yanıt verdi: Söylediklerin alçak bir iftira

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur” dedi.

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İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığı cumartesi ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkarmış, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki operasyonda bu kişilerden 52’si gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu Ekim 2024’te iş insanlarıyla İstanbul’da bir otelde bir araya gelmiş, bu görüşme öncesi kameraların bantla kapatılmasıysa soruşturma dosyasına eklenmişti.

Bugün Özel, Yerlikaya hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

“Bugün zıpçıktının birinden talimat alan Ali Yerlikaya’ya söylüyorum; sen Ekrem İmamoğlu’yla, eşinin yediği yemekten sonra alan ve servis ettirensin. Bütün uyarılara telefonlara çıkmayan kaçansın. Aileye saldırıyı senin İstanbul Valiliği’nden biliriz Ali Yerlikaya. Ali Yerlikaya bak sen içişleri bakanısın, polis sana bağlı. Geçtiğimiz hafta salı günü Akın (İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek) istedi diye, adaletten uzak sana yakın isimler gittiler Meridien Otel’in kamera kayıtlarını aldılar. Cuma hepsi basına servis edilmişti.”

Yerlikaya X’ten Özel’in sözlerine şu yanıtı verdi:

“Daha iyi anlaman için sana ‘Özel’ bir açıklama da yapayım: Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. İki… Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Üç… Bantçı… Söylediklerin alçak bir iftiradır. Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor.”