Yerlikaya etkisi: İçişleri üst yönetimine çok sayıda atama

İçişleri Bakanlığı’na Ali Yerlikaya’nın getirilmesinden sonra bakanlığın üst kademelerine çok sayıda yeni atama yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı, atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre İçişleri Bakanlığı üst kademe kamu yöneticiliklerine çok sayıda atama yapıldı.

Buna göre, İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Emin Bilmez, Personel Genel Müdürlüğü’ne Nedim Akmeşe, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Abdullah Korkmaz, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne Muhammet Selami Yazıcı, Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Mehmet Mut, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başkan yardımcılıklarına Önder Bozkurt ve Hamza Taşdelen, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü’ne Orhan Tatar, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü’ne Sadi Ergin, AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü’ne Ahmet Nehar Poçan, AFAD Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Cengiz Gevrek, AFAD Rehberlik ve Denetim Başkanlığı’na Mustafa Güngör, Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Davut Düzgün atandı.

Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Gözde Özkorul’sa görevden alındı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliğine Yunus Emre Karaosmanoğlu atandı.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Sinan Aydın, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ahmet Alireisoğlu, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Harun Tüysüz getirildi.