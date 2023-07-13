Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nde kimyasal koku paniği

İstanbul Fatih’teki Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nde hissedilen kimyasal koku nedeniyle ekiplerce inceleme yapıldı.

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AA’nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığınca müzede düzenlenen ve 76 ülkeden diplomatik temsilcilerin katıldığı etkinlik öncesinde kimyasal koku hissedildi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine müzeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

İtfaiye görevlileri müzede hava tahliyesi çalışması yaptı.

Kokunun, toplantı öncesinde yapıldığı belirtilen ilaçlamadan kaynaklanmış olabileceği kaydedildi.