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Yaramazlara biraz batar!

Yenikapı-Hacıosman metro hattı cumartesi gecesi kapalı

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında cumartesiyi pazara bağlayan gece sefer yapılmayacak.

Fotoğraf: AA

Metro İstanbul, bakım çalışması nedeniyle hattaki gece metrosunun 3 Mayıs’ı 4 Mayıs’a bağlayan gece çalışmayacağını duyurdu.


Normalde M2 dahil yedi hatta, cuma sabahı saat 06:00 ile pazar 00:00 arasında metro kesintisiz çalışıyor.

Hat boyunca İETT otobüsleriyle hizmet sağlanacak.

M2 hattındaki duraklar şöyle:

  • Yenikapı
  • Vezneciler-İstanbul Ü.
  • Haliç
  • Şişhane
  • Taksim
  • Osmanbey
  • Şişli-Mecidiyeköy
  • Gayrettepe
  • Levent
  • 4.Levent
  • Sanayi Mahallesi
  • Seyrantepe
  • İTÜ-Ayazağa
  • Atatürk Oto Sanayi
  • Darüşşafaka
  • Hacıosman

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