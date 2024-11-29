Yenidoğan çetesi: Fırat Sarı'nın tedbir konulan mal varlığı ortaya çıktı

Yenidoğan çetesi lideri olmakla suçlanan Fırat Sarı’nın tedbir konulan mal varlığı ortaya çıktı.

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AA‘nın haberine göre Yenidoğan çetesi sanıklarının da bulunduğu bazı şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kondu.

O isimler arasında çete lideri olmakla suçlanan ve üç ayrı suçlamayla 582 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Fırat Sarı da var.

ANKA‘nın haberine göre Sarı’nın tedbir konan mal varlıkları şöyle:

Bakırköy’de bir konut

Bingöl’de üç tarla ve bir bahçe

Tek sahibi olduğu Medicence şirketi

Yüzde 60 hisse sahibi olduğu Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş.







