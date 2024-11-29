Yenidoğan çetesi: Fırat Sarı'nın tedbir konulan mal varlığı ortaya çıktı

Yenidoğan çetesi lideri olmakla suçlanan Fırat Sarı’nın tedbir konulan mal varlığı ortaya çıktı.
AA‘nın haberine göre Yenidoğan çetesi sanıklarının da bulunduğu bazı şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kondu.
O isimler arasında çete lideri olmakla suçlanan ve üç ayrı suçlamayla 582 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Fırat Sarı da var.
ANKA‘nın haberine göre Sarı’nın tedbir konan mal varlıkları şöyle:
- Bakırköy’de bir konut
- Bingöl’de üç tarla ve bir bahçe
- Tek sahibi olduğu Medicence şirketi
- Yüzde 60 hisse sahibi olduğu Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş.