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Yenidoğan çetesi: Fırat Sarı'nın tedbir konulan mal varlığı ortaya çıktı

Yenidoğan çetesi lideri olmakla suçlanan Fırat Sarı’nın tedbir konulan mal varlığı ortaya çıktı.

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AA‘nın haberine göre Yenidoğan çetesi sanıklarının da bulunduğu bazı şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kondu.


O isimler arasında çete lideri olmakla suçlanan ve üç ayrı suçlamayla 582 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Fırat Sarı da var.

ANKA‘nın haberine göre Sarı’nın tedbir konan mal varlıkları şöyle:

  • Bakırköy’de bir konut
  • Bingöl’de üç tarla ve bir bahçe
  • Tek sahibi olduğu Medicence şirketi
  • Yüzde 60 hisse sahibi olduğu Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş. 

Yenidoğan çetesi sanıklarının mal varlıklarına tedbir

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