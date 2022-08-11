Yeni Zelandalı bakanın ‘zengin turist sevgisi’ tartışma yarattı: Helikopter kiralayan mı daha faydalı, sırt çantalı mı?

Bakan Suart Nash’ın ‘para harcayan zengin turist’ istediklerine ilişkin sözleri, pandemi nedeniyle kaybettiği turizm gelirlerini yeniden kazanmaya çalışan Yeni Zelanda’da tartışma başlattı: ‘Helikopterle gezen zengin turist’ mi, ‘günde 10 dolar harcayan sırt çantalı gezgin mi’ ülkeye daha çok fayda sağlar?

Fotoğraf: Reuters

The Guardian’da yer alan habere göre, pandemi sırasında en yüksek güvenlik önlemlerini alan ülkenin turizm bakanı, sınırlar yeniden açıldığında turizm işgücünü destekleme planları hakkında bir açıklama yaptı. Asıl hedeflerinin ‘büyük para harcayan’ ‘yüksek kaliteli’ turistler olduğunu söyleyen Nash, “Sırt çantalı gezginleri ağırlayacağız ama hedefimiz Facebook’ta günde 10 dolarla ülkemizi nasıl dolaştıklarını anlatan insanlar değil, büyük harcama yapan ziyaretçiler. Bunu söylemekten de utanmıyoruz” dedi.

Geçmişte de benzer açıklamalar yapan Stuart Nash’ın bütçe dostu turistik faaliyetlere yaklaşımı ‘yoksul düşmanlığı‘ olarak nitelendirilip tepki çekerken başka bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Gezegeni zenginler yok ediyor

Otago Üniversitesi’nde turizm alanında çalışan Prof. James Higham, ‘zengin turistlerin‘ Yeni Zelanda’ya bütçe dostu gezginlerden daha fazla katkıda bulunduğu konusunda kesin bir kanıt olmadığını söylüyor: “Son yıllardaki turizm trendi, daha çok ve daha hızlı seyahat. Bu da daha fazla karbon ayak izi ve daha kısa kalınan destinasyonlarda daha az para harcanması anlamına geliyor. “

Gezegeni yok edenlerin daha çok zengin insanlar olduğunu söyleyen Higman, “Büyük harcama yapanlar genellikle çevreye en çok zarar verenlerdir” diyor: “Öğrenciler ve sırt çantalı gezginler gibi daha düşük gelirli turistlerse genellikle ülkede daha uzun süre kaldıkları için toplam harcamalar süreye bağlı olarak değişir.”

Cruise gemileriyle seyahat edenlerin genellikle varlıklı olduklarını ve ülkeye gelen toplam turistin yüzde 9’unu oluşturduğunu belirten Prof. Higman, toplam harcamanın ise yalnızca yüzde 3’ünü yaptıklarını söylüyor: “Buraya okumak için gelen öğrencilerle kıyaslandığında çok iç açıcı bir rakam değil.”

Yeni Zelanda’da pandemiden önce turizm gelirleri toplam gelirin yüzde 9.3’ünü oluşturuyordu.