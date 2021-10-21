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Yaramazlara biraz batar!

Yeni Zelanda’da salgın daha ‘yeni başlıyor’

Yeni Zelanda’da salgının başından beri ilk kez günlük 100’ün üzerinde vaka kaydedildi.

Fotoğraf: Reuters

Yeni Zelanda, coğrafi konumu ve görece düşük nüfusunun da etkisiyle başından beri salgını başarıyla yöneten ülkelerin başında geliyor. Ancak ülkede Delta varyantının görülmeye başlamasıyla birlikte salgın ‘Yeni Zelanda standartları‘ açısından kontrolden çıkmış durumda.


Salı günü 94 yeni vaka bildirilen ülkede bugün 102 vakayla günlük tablo ilk kez üç basamaklı bir sayıya ulaştı.

Başbakan Yardımcısı Grant Robertson, sağlık uzmanları ve hükümetin vaka sayısındaki artışı beklediğini ancak hızı karşısındaki şoku anlayabildiğini belirterek şunları söyledi: “İnişler ve çıkışlar duygusal açıdan zorlayıcı olabilir. Rakamlarda yükselme beklediğimizi söylemiştik ancak hala artışı kontrol altında tutmak istiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz.”

Vaka sayısının artıp azalmasının salgının boyutunu değerlendirmede tek kriter olmadığını dile getiren Robertson aşının önemine dikkat çekti: “Bu salgını birçok ülkeden daha yüksek aşılama oranlarıyla karşılıyoruz. Güçlü durumdayız ancak bunun üzerine koymalı ve daha çok insanın aşılanmasını sağlamalıyız.”

Toplamda 5 milyon nüfusa sahip ülkede 12 yaş üstü nüfusun yüzde 82’si en az bir doz aşısını oldu. Yaklaşık yüzde 66’sı ise tam aşılı.

Hastaneye kaldırılan Covid-19 vakalarının ise yalnızca yüzde 1,7’si aşılılardan oluşuyor.

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