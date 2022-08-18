Yeni Zelanda’da mezattan alınan bavullardan çıkan kalıntıların iki küçük çocuğa ait olduğu tespit edildi

Yeni Zelanda’da polis, mezattan satın alınan bavulların içinden insan kalıntılarının beş-10 yaşlarında iki çocuğa ait olduğu tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Auckland’da yaşayan aile depolama konteynırı satın almış ve içindeki bavullardan insan kalıntıları bulunmuştu. Polis olayla ilgili 12 Ağustos’ta cinayet soruşturması başlatmıştı.

Polis soruşturmayla ilgili düzenlediği toplantıda gelişmeleri aktardı. Kalıntıların beş-10 yaş aralığında iki çocuğa ait olduğu ve üç-dört yıldır depoda beklediğinin tahmin edildiği belirtildi.

Çocukların ülkede akrabalarının olduğu ve öldüklerinden haberdar olmayabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

Depolama aracının önceki sahibinin ifadesinin alınıp alınmadığına dair bilgi vermeyen polis Interpol’le işbirliği yaptıklarını söyledi.

Adli tıp çalışmalarının devam ettiğini belirten polis şimdi çocukların ne zaman ve nasıl öldürüldüğünü, kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.