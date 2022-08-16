Mezattan alınan bavulların içinde insan kalıntıları bulundu

Yeni Zelanda’da polis, mezattan satın alınan bavulların içinden insan kalıntıları çıkmasının ardından soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Newshub’ın aktardığına göre depolama konteynırı satın alan ailenin bulduğu kalıntılar sonrası cinayet soruşturması başlatan polis kimlik tespiti çalışması yapıyor.

Kalıntıları bulan ailenin olayla bağlantısı olmadığı düşünülüyor.

Auckland’da yaşayan ailenin konteynırı eve getirdikten sonra insan kalıntılarını fark ettiği ve polisi aradığı bildirildi.

Olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermeyen polis önceliklerinin kimlik tespiti yapmak olduğunu vurguladı.