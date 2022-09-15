Yeni Zelanda’da, bavuldan insan kalıntıları çıkmıştı: Güney Kore’de bir kişi tutuklandı

Yeni Zelanda’da, geçen ay bir bavulda bulunan ve iki çocuğa ait olduğu belirlenen insan kalıntılarıyla ilgili soruşturma kapsamında Güney Kore’de bir kişi tutuklandı.

Geçen ay bavulda insan kalıntıları bulunduğunda satın alanların evine ekip yollanmıştı. Fotoğraf: Reuters

Auckland kentinde yaşayan bir aile mezattan depolama konteyneri satın almış ve içindeki bavullarda insan kalıntıları bulunmuştu. Birkaç yıldır depoda oldukları belirtilen bavulların içinden çıkan insan kalıntılarının 5-10 yaş aralığında iki çocuğa ait olduğu tespit edilmişti. Polis cinayet soruşturması başlatmıştı.

İki çocuğun akrabası olduğu düşünülen bir kadının Güney Kore’de olduğu belirlenmişti. Polis, Güney Kore’de doğan Yeni Zelanda vatandaşı kadının 2018’de bu ülkeye gittiği bilgisine ulaşmıştı. Ülkenin gündemine oturan olay sonrasında, bavulu satın alan ailenin konuyla hiçbir ilgisi olmadığı, onların da herkes gibi şaşkın ve üzgün olduğu açıklanmıştı.

Polis, üç haftadır Güney Koreli yetkililerle 40’lı yaşlardaki kadının bulunması için işbirliği içinde oldukları bildirdi. Açıklamaya göre Güney Kore’deki sivil polisler, bu sabah, hakkında Interpol tarafından tutuklama kararı çıkarılan kadını Ulsan kentinde bir apartmanda saklanırken buldu.

Yeni Zelanda, Güney Kore’de tutuklanan kadının iadesini talep etti. Cinayetle yargılanacağı belirtildi.