Bavulların içinden iki çocuğa ait kalıntılar çıkmıştı: Polis, Güney Kore’deki akrabaların izini sürüyor

Yeni Zelanda’da mezattan satın alınan bavulların içinden çıkan insan kalıntılarıyla ilgili soruşturmada konunun aydınlanmasına yardımcı olabilecek ipucuna ulaşıldı. Kalıntıların ait olduğu iki çocuğun bir akrabası Güney Kore’de.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Auckland kentinde yaşayan bir aile mezattan depolama konteynırı satın almış ve içindeki bavullarda insan kalıntıları bulunmuştu. Birkaç yıldır depoda oldukları belirtilen bavulların içinden insan kalıntılarının 5-10 yaş aralığında iki çocuğa ait olduğu tespit edilmişti. Polis cinayet soruşturması başlatmıştı.

Kalıntıları bulunan iki çocuğun akrabası olduğu düşünülen bir kadının Güney Kore’de olduğu belirlendi. Polis, Güney Kore’de doğan Yeni Zelanda vatandaşı kadının 2018’de bu ülkeye gittiği bilgisine ulaştı. Güney Kore’den ayrıldığına dair kayıt bulunmayan kadının bu ülkeye giderken yanında başka birilerinin olup olmadığı henüz belli değil.

Anneleri olabilir

Güney Kore Polisi’nin açıklamasında, ”Yeni Zelanda Polisi cinayetlerle ilgisi olabileceği tahmin edilen söz konusu kişinin burada olup olmadığına dair bilgi istedi” dendi ve geçmişteki adresi ve yaşı göz önüne alındığında bu kişinin çocukların annesi olabileceği ihtimalinin bulunduğu vurgulandı.

Yeni Zelanda’da yayımlanan NZ Herald gazetesine konuşan bir kaynak da çocukların bir akrabasının Güney Kore’de olduğunu söylerken Güney Kore’nin resmi televizyonu KBS Interpol’ün kendilerinden bir kadının yerinin belirlenmesini istediğini duyurdu.

Kırmızı bültenle aranmalı

KBS’nin haberinde tutuklama emri olmadan polisin kadının yerini belirleyemeceği, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranması durumunda bulunduğu yerde tutuklanabileceği belirtildi.

Daha önce Interpol’le ortak çalıştıklarını duyuran Yeni Zelanda Polisi, Güney Kore’den bilgi talep edip etmediklerine dair bilgi paylaşmadı.

Yeni Zelanda Polisi, bavulları satın alan ailenin olayla hiçbir ilgilerinin olmadığını, son derece üzgün ve şaşkın olduklarını belirterek kimliklerinin gizli tutulacağını duyurmuştu.