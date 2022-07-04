Yeni Zelanda tartışıyor: Nereye s*çacaklar?

Yeni Zelanda’da insanların kamusal alanda kimse görmeden tuvalet ihtiyacını gidermesine izin veren yasanın kapsamının daraltılması talep ediliyor.

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Mevcut yasada kamusal alanda her türlü tuvalet ihtiyacını gidermek suç. Ancak kişi kimsenin görmediği bir yerde bu ihtiyacını gideriyorsa 200 dolarlık bir para cezasıyla ‘yırtabiliyor.’

Sorumluluk Sahibi Kampçılar Birliği bir kampanya düzenleyerek kanuna tuvalet ihtiyacını su kaynaklarından en az 50 metre uzağa ve 15 santimetre derinliğe gömülmesi şartı getirilmesini talep ediyor.

Guardian’ın aktardığına göre grubun sözcüsü Bob Osborne, “Endişelendiren eylemin kendisinden ziyade sonrasında bıraktığı görünür etkileri” dedi.

Yerel medyada ünlü turistik destinasyonlardaki dışkı ve tuvalet kağıdı atıklarının artışına ‘özgürlük kampçıları’nın neden olduğuna dair haberler çıkıyor. Bazı yerel yönetimler kalabalık noktalarda kamp yapmayı tamamen yasaklama yoluna gidiyor.

Kampçılarla yerel yönetimler ve hükümet arasındaki dışkıya dayalı gerginlik 2020’de turizm bakanı Stuart Nash’in ‘özgürlük kampçılarının yolda kenara çekip su kaynaklarına s*çtığını’ söylemesi üzerine tırmanmıştı.

Osborne özgürlük kampçılarının ülkenin tuvalet problemi için suçlanmasının haksızlık olduğunu belirterek, “Yeni Zelanda’da seyahat eden herkesi etkileyen bu istenmeyen hareketin belirli bir gruptan kaynaklandığına dair bir kanıt yok” dedi.

Grup yürüttüğü kampanyada ‘istenmeyen sonuçları en az indirmenin‘ sorunun kısa vadede çözümü için en uygun yöntem olduğunu savunuyor. Uzun vadedeyse daha fazla portatif tuvalet kurmanının çözüm olabileceği görüşünde.