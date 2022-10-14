Yeni Zelanda, Shakespeare Festivali’nin fonunu kesti: Emperyalizmi temsil ediyor

Yaklaşık otuz yıldır ortaokullarda düzenlenen Shakespeare Festivali’nin ülkeyle olan ilgisini sorgulayan Yeni Zelanda sanat konseyi, ’emperyalizmin bir temsili‘ olduğu gerekçesiyle festivali finansal olarak desteklemeyi bıraktı.

Resim: John Taylor

Yeni Zelanda Shakespeare Globe Center, her yıl öğrencilerin Britanyalı yazar Shakespeare’in oyunlarından alıntılar yaptığı bir ortaokul yarışması olan Sheilah Winn Shakespeare Festivali‘ni düzenliyor.

Başlangıcından bu yana ülkede orta öğretimde okuyanların yarıdan fazlasını oluşturan 120 binden öğrencinin katıldığı festivalde, yönetmenlik, beste yapma, performans, set ve kostüm tasarımı dallarında pratik yapılıyordu.

Festival, hükümetin sanat finansmanı kuruluşu Creative New Zealand’dan yılda yaklaşık 30 bin dolar fon alıyordu.

Fotoğraf: Shakespeare Globe Center (SGCNZ)

The Guardian’ın haberine göre, değerlendirme raporunda danışma kurulu, festivalin güçlü bir gençlik katılımına ve katılımcılar üzerinde olumlu bir etkisi olmasına rağmen, “zaman ve mekan açısından Aotearoa’nın (Yeni Zelanda’nın Māori dilindeki adı) çağdaş sanat bağlamıyla alaka göstermediğini” söyledi.

Kurul, örgütün ‘oldukça ataerkil’ olduğunu, türün ’emperyalizmin bir temsili içinde yer aldığını ve canlı bir müfredat oluşturmaya engel olduğunu’ aktardı.

Festivali düzenleyenler: İnsani duygularla uğraşıyoruz

“Günümüz Yeni Zelanda ile alakasız olduğunu söylüyorlar fakat durum bunun tam tersi” diyen Shakespeare Globe Center’ın yöneticisi Dawn Sanders, “insanların ne düşündüğü, insan ruhu, rekabet, kıskançlık, kadın düşmanlığı ve tamamen alakalı pek çok şeyle uğraşıyoruz” dedi.

Sanders, festivalin toplam maliyetlerinin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan fon olmadan devam edeceğini ama paranın başka bir yerden bulunması gerekeceğini söyledi.

Britanyalı oyun yazarı, şair ve aktör William Shakespeare, dünyanın en büyük oyun yazarı olarak kabul ediliyor ve sık sık Britanya’nın ulusal şairi olarak anılıyor.