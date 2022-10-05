Yeni Zelanda’da faizler yedi yılın zirvesinde

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) faizleri yedi yılın zirve seviyesine yükseltti. Banka ayrıca enflasyonu kontrol altına almak için sıkılaştırma hamlelerinin süreceğini duyurdu.

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Türkiye’nin aksine çoğu ülkenin merkez bankası, artan enflasyona karşı faiz artırmayı sürdürüyor.

RBNZ politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3’ten yüzde 3,5’e yükseltti.

Böylece, 12 ayda sekizinci faiz artırımına gidildi. Bu, normalde izlenen para politikası kapsamındaki artırımlardan büyük beşinci faiz artırımı.

75 baz büyüklüğünde bir faiz artırımı bekleniyordu ancak şiddetli fiyat baskıları nedeniyle 50 baz puanda karar kılındı.

Kararın ardından Yeni Zelanda doları NZD=D4 yüzde 0,9 değer kazanarak 0,5782 dolara yükseldi.