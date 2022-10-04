Avustralya Merkez Bankası faizi 25 baz puan artırdı

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini, 25 baz puanla beklentilerin altında artırarak yüzde 2,60’a yükseltti. Böylelikle ülkede politika faizi 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

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Dünyanın önde gelen merkez bankaları, artan enflasyona karşı faiz artırmaya devam ediyor.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu RBA’nın politika faizini 50 baz puan artırmasını bekliyordu.

RBA eylül para politikası toplantısının ardından yaptığı açıklamada faizlerin halihazırda kaydadeğer bir şekilde yükseldiğini, fakat yine de ileride sıkılaştırma adımlarına ihtiyaç olacağını belirtti.

Son alınan kararla birlikte ülkede politika faizi birbirini izleyen beşinci toplantıda da artırılmış oldu.