Yeni Zelanda havayolu şirketi uzun uçuşlarda ekonomi yolcuları için ranza hizmeti verecek

Yeni Zelanda havayolu şirketi Air New Zealand yakında 17 saatten fazla süren uzun uçuşlarında ekonomi sınıfı yolcularına birkaç saat kestirebileceği ranza benzeri uyku kabini kiralama hizmeti sunacak.

Fotoğraf: Air New Zealand

Havayolu şirketinin dünyada bir ilk olacağını belirttiği uygulama, kabinlerin kurulmasıyla 2024’te başlayacak. Premium ekonomi ve ekonomi yolculara arkaya yatarak yatak olmayan koltuklar satılmaya devam edecek.

Bu yolcular ‘skynet‘ adı verilen uyku kabinlerini dört saatliğine ekstra bir ücret ödeyerek kiralayabilecek.

Her yeni yolcu öncesi çarşafları kabin ekibi tarafından değiştirilecek kabinler yükseklik avantajını kullanmak için üst üste yerleştirilecek.

Her kabinde mahremiyet sağlaması için perde ayrıca USB girişi ve havalandırma çıkışları oalcak.

Sekiz Boeing 787-9 tipi Dreamliners uçağa kurulacak Skynet kabinlerine yer açmak için beşer ekonomi koltuğu çıkarılacak.

Guardian’a konuşan Air New Zealand sözcüsü dört saatlik kiralama bedelinin henüz belirlenmediğini ifade etti.

Yolculara, 200’ün üzerinde ekonomi koltuğu olduğu ve talebin fazla olabileceği hesaba katılarak uçuş boyunca kabinleri bir kez kiralama hakkı verilecek. Kabinleri aynı anda tek kişi kullanabilecek.

Şirket CEO’su Greg Foran, ranza tipi yatakların ekonomi sınıfı seyahat deneyimini değiştireceğini belirterek şunları söyledi: “Yeni Zelanda’danın konumu nedeniyle ultra uzun uçuş deneyiminde öncü olmak durumundayız. Müşterilerimizin uçtukları yere dinlenmiş bir şekilde varmasının ne kadar önemli olduğunu bildiğimizden uykuya ve dinlemeye odaklandık. Direkt olarak bir toplantıya ya da tatillerinin ilk lokasyonuna inecek de olsalar zinde olmak istiyorlar.”