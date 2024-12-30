Yeni yılın ilk pazarı ülke genelinde yağışlı olacak

Yeni yılın ilk cumartesinden Türkiye yağışlı hava sistemine girecek. Pazar, ülkenin doğusu hariç tüm bölgelerinde yağmur bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, bugün itibarıyla yağışların etkisini kaybettiğini belirtti. Sadece Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleriyle Mersin ve Karaman çevrelerinde kısa süreli bir yağışın görülmesi bekleniyor.

Yarın yurt genelinde yağışsız ve parçalı bulutlu hava beklendiğini vurgulayan Çelik, “Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. Mevsim normalleri civarında yurt genelinde seyretmeye devam edecek” dedi.

Yarın gece İç Anadolu’daki en düşük sıcaklıkların sıfırın altında 1-2 derece, Doğu Anadolu’da sıfırın altında 10 ila 15 derece, Karadeniz ve Marmara genelinde 3-4 derece, güney kıyılarında ise 8-10 derece civarında seyredecek.

Ankara, İstanbul ve İzmir için Çelik şöyle konuştu:

“Üç büyükşehirde de hem ayın 31’inde hem de 1 Ocak’ta yağış beklentimiz yok. Hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak.”

Hafta sonu yağış bekleniyor

Türkiye’nin cumartesi için batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek.

Ülkenin doğusu hariç pazar tüm yurtta yağış bekleniyor.