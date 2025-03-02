Yeni yargı paketi: İçkili araç kullanma cezasına 40 bin lira zam yolda

Meclis’e sunulacak yeni yargı paketinde trafikte yol kesene üç yıl hapis cezası öngörülüyor. İçkili araç kullanana 50 bin lira ceza kesilecek. ‘Kutlama’ için havaya ateş açan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

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TRT Haber’in aktardığına göre Meclis’e sunulacak yeni yargı paketiyle ilgili detayları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaştı.

Öngörülen düzenlemelere göre trafikte yol kesmek, müstakil suç sayılacak. Bu suçu işleyen üç yıla kadar hapis alacak ve bir yıl ehliyete el konacak.

Öngörülen diğer cezalar şöyle:

Makas atana: Bir yıl ehliyetine el konulacak ve 50 bin lira ceza kesilecek

Drift yapana: 80 bin lira ceza

Ehliyetsiz araç kullanana: 40 bin lira ceza

Ambulans, itfaiye ve polise yol vermeyene: 20 bin lira ceza

Ölümlü kazada zaruret dışında olay yerini terk edene: Bir ila üç yıl hapis verilecek ve ehliyetine iki yıl el konulacak

İçkili araç kullanmanın cezası 9 bin 267 liradan 50 bin liraya çıkıyor. Ayrıca altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilecek.

Uyuşturucu etkisinde araç kullanana 100 bin lira ceza kesilecek ve ehliyetine beş yıl el konulacak.

‘Kutlama’ için havaya ateş edene 10 yıl hapis

Düğün, nişan ve asker uğurlamalarında silahla ateş edene 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Meskun mahalde silahla veya kuru sıkıyla ateş eden beş yıla kadar hapis alacak. Ruhsatsız tüfek bulundurana 30 bin, izinsiz kuru sıkı taşıyana 20 bin lira ceza kesilecek.