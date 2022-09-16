Yeni sergi: Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?

Antik Yunan mitolojisinden Ekho ve Narkissos’un karşılıksız aşk mitinden hareketle kurgulanan grup sergisindeki toplam 44 sanatçının 120’ye yakın eseri Beyoğlu’ndaki Meşher’de gezilebilir.

Ayça Telgeren ‘Yolda 1,2,3’ işini bu sergi için üretti. Fotoğraf: Hadiye Cangökçe



Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği sergide bir araya gelen eserler, yansıma, yankılanma, başkalaşma temalarını günümüzün sanatsal ve toplumsal dinamiklerinin ışığında yorumluyor.

Eserlerin arasında, ödünç alınanların yanı sıra Vehbi Koç Vakfı desteğiyle bu sergi bağlamında çeşitli mecralarda üretilen yapıtlar da yer alıyor.

Koray Ariş, İsimsiz, 2021–2022 Aslı Çavuşoğlu, ANNEX, 2020–2022 Mehtap Baydu, İki Dudağımın Arasında, 2017

İsmi Emily Dickinson’ın ‘Ben Hiç Kimseyim! Sen Kimsin?’ şiirinden esinle konan sergideki eserlerde görsel, işitsel ve dokunsal boyutların iç içe geçişini deneyimlemek mümkün.

Eserleri görenler, bir yandan çağdaş dünyada karşımıza çıkan yansıma ve yanılsama sorunsalları hakkında düşünme fırsatı bulacak, öte yandan tarih boyunca defalarca ele alınan beden, var oluş/yok oluş, kimlik, ayna, gölge, iz gibi öğelerin çağdaş sanattaki yorumlarını izleyecek.

VOID, Gökyüzüne Doğru Çanak Anten Tutan Adam, 2021 Necla Rüzgar, Bakmalar Denizi 2021



Laurence Demaison, Psikeler, 2009

Sergide eserleri bulunan sanatçılar: Marina Abramović, Erol Akyavaş, Dieter Appelt, Koray Ariş, Eylül Aslan, Levent Aygül, Mehtap Baydu, Deniz Bilgin, Handan Börüteçene, Elina Brotherus, Betty Bui, Claude Cahun, Aslı Çavuşoğlu, Laurence Demaison, Lee Friedlander, Ryan Gander, Nan Goldin, Jessica Harrison, Camille Henrot, Charles Holland & Elly Ward, Talbot Hughes, John Isaacs, Fatoş İrwen, Gizem Karakaş, Nermin Kura, Marcantonio Raimondi Malerba, Bevis Martin & Charlie Youle, Radenko Milak, İz Öztat, İz & Ra, Evan Penny, Gerhard Richter, Necla Rüzgar, Stéphanie Saadé, Fabrice Samyn, Jenny Saville & Glen Luchford, Yusuf Sevinçli, Yaşam Şaşmazer, Ayça Telgeren, Defne Tesal, VOID

Serginin küratör Selen Ansen ve Meşher Direktörü Bahattin Öztuncay

İstiklal Caddesi’nde eski Arter’in yerinde açılan Meşher‘de 12 Şubat 2023’e kadar açık olan sergi, Salı-Pazar günleri arasında saat 11.00–19.00 arasında gezilebilir.