Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar özür diledi: Öfke kontrolümü kaybettim

Yeni Malatyasporlu defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, maç sırasında kendi taraftarına yönelik hareketi nedeniyle özür diledi.

Fotoğraf: Facebook

Süper Lig’in 30’uncu hafta maçında dün kendi evinde Kasımpaşa’yı ağırlayan Yeni Malatyaspor, maçtan 2-0 yenik ayrıldı. Kaptan Çiftpınar, maç sırasında ıslıklanması nedeniyle tribünlere dönerek cinsel organını gösterdi.

Bunun üzerine yazılı açıklama yayınlayan kulüp, oyuncunun disiplinsiz davranışı nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Çiftpınar da bugün Twitter’daki paylaşımında, yaşadıklarının öfke patlaması olduğunu belirterek özür diledi.

Açıklama şöyle:

“İlk kez 2014-15 sezonunda formasını giydiğim Süper Lig’e yükseliş mücadelesinde onurla yer aldığım Yeni Malatyaspor formasıyla dün hayatımın en kötü gününü yaşadım. Yedi aydır maaş almadan şu anda detaylandıramayacağım imkansızlıklara rağmen varını yoğunu takımı için ortaya koyan koşullar ne olursa olsun maddi manevi fedakarlıklar yapan;

Sakat olduğu birçok dönemde bile ağrılarla ve sağlığını riske atarak sahada olup takıma katkı sağlamak isteyen, içerisinde bulunduğumuz ve Süper Lig seviyesine hiç yakışmayan kötü şartlara rağmen kendisinden çok takım arkadaşlarını motive etmeye çalışan, FIFA’ya başvurup tek taraflı fesih hakkı olan özellikle yabancı uyruklu takım arkadaşlarına şifahen verilen sözlere kefil olup, kendilerini ikna edip, takıma dönmesini sağlayan ve bu sözlerini defalarca tutamayıp…

‘Tek sorumlu benmişim gibi…’

Futbolcular karşısında yalancı durumuna düşürülen bir takım kaptanı olarak dün yediğimiz ikinci gol sonrası her şeyin tek sorumlusu benmişim gibi şahsıma ve aileme yönelik protestolar ve hiçbir hassasiyetli insanın kaldıramayacağı sinkaflı küfürler öfke patlaması yaşamama neden oldu.

Sıkıntılı geçen 7-8 ayın birikimi ve tamamen öfke kontrolümü kaybetmemden dolayı ortaya çıkan kesinlikle doğru olmayan tepkim için başta Malatya şehri olmak üzere tüm futbolseverlerden özür dilerim.

Kümede kalma savaşının psikolojisiyle ne olursa olsun bir profesyonel futbolcuya yakışmayacak o görüntüye sebebiyet vermek hiçbir şekilde kabul edilemez. Söz konusu olayın herkesi olduğu gibi beni ve ailemi de derinden yaraladığını belirterek bir kez daha özürlerimi iletiyorum.”