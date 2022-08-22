Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Ağustos – 28 Ağustos tarihleri için haftalık hava tahmin raporunu açıkladı.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Diğer yandan İstanbul’un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Sağanak yağışların, hafta sonuna doğru Ege’de de etkili olması bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

(22 – 28 Ağustos 2022)

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/gHLBCeZvq4 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 21, 2022

Meteoroloji, bugün içinse Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.