Yeni gösterisi trans ve eşcinsel karşıtı olmakla suçlanan Ricky Gervais eleştirilere yanıt verdi

Komedyen Ricky Gervais’in Netflix’teki yeni gösterisiyle ilgili ‘trans karşıtı’, ‘eşcinsel karşıtı’ eleştirilerine yanıt verdi.

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‘SuperNature‘ isimli gösterisi 24 Mayıs’ta yayınlanmıştı. Gervais gösteride trans bireyler, kadın komedyenler ve AIDS’le ilgili şakalara yer veriyor.

Neredeyse sınır tanımaz mizahıyla tanınan komedyen iki gündür eleştiri oklarının hedefinde.

ABD’li LGBTİ+ hakları grubu Glaad gösteriyi tehlikeli olarak nitelendirdi. Açıklama yayınlayan grup “Şaka kılığına giren tehlikeli, trans karşıtı şeylerle dolu. Ayrıca eşcinsellik karşıtı retoriği yayıyor ve HIV hakkında yanlış bilgiler veriyor” ifadelerini kullandı.

Twitter kullanıcıları da benzer suçlamalarla Gervais’e tepkisini dile getirdi. Netflix üyeliğini iptal edenler ve boykot çağrısı yapanlar oldu.

BBC One’a konuşan Gervais eleştirilere yanıt verdi, komedinin tabu meseleleri aşmakla ilgili olduğunu söyledi: “Bence komedi gerçekten bunun için, bir şeyleri atlatmak için. Tabu meselelerle uğraşıyorum çünkü seyiriciyi daha önce hiç bulunmadığı bir yere götürmek istiyorum bir saniyeliğine bile olsa.”

Gervais “Saldırganlık algısının çoğu, insanların bir şakanın konusuyla asıl hedefini karıştırmasından kaynaklanıyor” ifadesini kullandı.

‘Bir şeyle ilgili şaka yapmak onun karşıtı olduğun anlamına gelir’ düşüncesinin delilik olduğunu savundu.

Netflix’teki bir başka işi olan karanlık komedi ‘After Life’ örneğini veren Gervais seyircinin kaldırıp kaldırmayacağının sorgulandığını anlattı: “Elbette kaldırabilirler. Gerçek hayat çok daha kötü. Bunlar sadece şaka, bir anlamı yok. Bir saat falan gülüp geçmeniz için.”