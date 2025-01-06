Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yeni dizi: Ev hapsinde bir belediye başkanı

Dijital yayın platformu GAİN, yeni dizisinde ev hapsi cezası verilen bir belediye başkanının hikâyesini anlatacak.

‘Başkan: Ev Hapsi’ isimli dizinin başrolünde Oktay Kaynarca ve Rojda Demirer yer alıyor.


Senaryoyu Ercan Mehmet Erdem yazdı. Yönetmen Mustafa Şevki Doğan.

Dzinin konusu şöyle:

“İstanbul’da bir ilçenin belediye başkanı Aziz Saygın, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla tutuklanır ve soruşturma süresince ev hapsinde tutulmasına karar verilir. Saygın, hem itibarını geri kazanmak hem de ailesiyle kopan bağları onarmak için zorlu bir savaşa girecektir.”

GAİN, dizinin ilk görsellerini bugün paylaştı.

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