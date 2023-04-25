Dijital yayın platformu GAİN satıldı

Yerli dijital yayın platformu GAİN, başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere, sağlık, mobilya sektöründe de faaliyet gösteren Rams Türkiye Grubu’na satıldı.

2020 yılının Aralık ayında yayın hayatına başlayan GAİN’in kurucusu Gözde Akpınar, satın alma süreciyle ilgili yaptığı açıklamada yeni bir döneme girildiğini belirterek şunları kaydetti:

“Bugün itibarıyla GAİN’in bütün hisselerinin Rams Türkiye tarafından satın alınması için el sıkışmış bulunmaktayız. Türkiye’nin yüzde yüz yerli yatırımla kurulan dijital platformu olan GAİN için ilk günden beri hayalimiz, ülkemizden globale açılan bir marka yaratmaktı. Global dev rakiplerimizin olduğu sektörde, bize inanan ekibimiz ve iş ortaklarımızla birlikte farklı işler yaparak izleyicilerimiz ile birbirimizi daha iyi anlayarak güçlü bir bağ kurduk. Bu satışın ülkemiz için hayırlı olmasını ve bu bağın gelişerek sürmesini diliyorum.”

1 Haziran tarihine kadar yönetim kurulu başkanı olarak görevinin başında kalacağını söyleyen Akpınar, GAİN’in bundan sonraki süreçte yine aynı yenilikçi ve kaliteli içeriklerini hız kesmeden devam ettireceğinin altını çizdi.

Biraz duralım

Akpınar, satışın kamuoyuna duyurulmasının ardından Instagram hesabından ‘Ayak İşleri’ dizisinden Vedat ve Evren’in bir sahnesini “Biraz duralım. Ne bileyim duvara falan bakalım. Havaya bakalım. Bi duralım. Biraz ne bileyim işte…” notuyla paylaştı.

İnşaattan medyaya

İnternet sitesindeki bilgiye göre Rams Türkiye Gaziantepli Ramazan Bülbül tarafından 1988 yılında kuruldu. 10 yıl sonra Kazakistan’la yurt dışına açıldı. GAİN’i satın alarak inşaat, gayrimenkul, sağlık ve mobilya sektöründeki işlerine medyayı da ekledi.