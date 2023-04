Yeni bir Game of Thrones dizisi geliyor

İzlenme rekorları kıran Game of Thrones serisinden yüz sene önce geçen yeni bir dizi geliyor: ‘A Knight of the Seven Kingdoms: the Hedge Knight.’

ABD’li televizyon ağı HBO’nun dün düzenlenen etkinliğinde yeni bir Game of Thrones dizisinin siparişinin verildiği, serinin yazarı George R. R. Martin’in ‘Dunk & Egg’ kitabını konu alacağı duyuruldu.

Kitap, Game of Thrones dünyasında ünlü bir şövalye olan Dunk ve yaveri Egg’in maceralarını konu alıyor.

Game of Thrones’un başlangıcından yaklaşık 100 sene önce geçen hikayede Dunk, Kral Muhafızları’nın bir üyesi olurken Egg de aynı zamanda Daenerys Targaryen’in büyük-büyük-büyükbabası ‘Beşinci Aegon.’

HBO Max platformunda yayınlanacak dizinin tarihi henüz belirsiz.