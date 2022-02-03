‘Game of Thrones’ turu hayranlarını Westeros’ta yolculuğa çıkarıyor

Tüm zamanların en popüler dizilerinden ‘Game of Thrones‘un stüdyo turu ‘duvarın ötesindeki‘ donmuş topraklardan yıkılan taht odasına kadar fantastik dünyanın sahne arkasının kapılarını aralıyor.

Fotoğraflar: Reuters

İrlanda’nın kuzeyindeki Banbridge kasabasında bulunan Linen Mill Stüdyoları dizinin çekildiği mekanlardan biri.

Stüdyo turunda kostümler ve aksesuarla dolu setler Westeros’u özleyen hayranlarını bekliyor. Jon Snow’un kılıcı ‘longclaw‘, Sansa’nın Joffrey ile evlenirken giydiği elbise, Khaleesi’nin ejderha yumurtaları turda görülebilecek aksesuarlardan birkaçı.

Dizide Meryn Trant karakterini canlandıran Ian Beattie cuma günkü açılış öncesi katıldığı ön gösterimde hayranların turdan çok memnun kalacağını söyledi: “Bunlar bizim üzerinde yürüdüğümüz gerçek setler. Giydiğimiz gerçek kostümler, salladığımız kılıçlar, aklınıza ne gelirse… Üstelik diziyi izlerken her zaman göremediğiniz inanılmaz ayrıntıları da görme şansınız olacak.”

10 bin metrakarelik stüdyodaki tura katılanları bazı interaktif deneyimler de bekliyor.

George R.R. Martin’in romanlarından uyarlanan dizi 2011-2019 yıllarında yayınlanmış ve sekiz sezon boyunca dünya çapında bir fenomene dönüşmüştü.