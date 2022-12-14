Yemek Kartları Derneği başkanı: Değişen bir şey yok

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağına dair haberlere ilişkin, “Yemek kartlarında değişen bir şey yok” dedi.

Yemek Kartları Derneği’nden ‘Değişiklik yok’ açıklaması. (AA)

Sosyal güvenlik ve vergi konularında uzman Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Yeni yönetmelikle yemek kartlarının artık market alışverişlerinde kullanılamayacağı yazmış, şunları kaydetmişti: “1 Aralık tarihinden itibaren çalışan kartlardaki bu parayı sadece yemek için kullanacak, market alışverişi ya da bir başka nedenle kullanamayacak. Kullanırsa, işveren, ödediği bedeli, sigorta priminden istisna tutamayacak, vergisini ödeyecek.”

Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin açıklamada bulundu: “Yemek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir.”