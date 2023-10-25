Yedikleri mantar sekiz kişiyi hastanelik etti: İki kişinin durumu kritik

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde dağdan topladıkları mantarı tükettikten sonra rahatsızlanan üçü çocuk sekiz kişi tedavi altına alındı.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Zekeriya köyü Kadirler Mahallesi’nde yaşayan iki aile, dağdan topladıkları mantarı akşam yemeğinde yedi.

Yemekten kısa süre sonra Ramazan (30), Tuğba (26) ve Emel A. (27) ile Yahya (39), Meryem (39), Gamze (13), Nergis (14) ve Yusuf Ö. (7) fenalaştı.

Durumu 112 Acil Servise bildiren aile bireyleri, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Yahya ve Meryem Ö’nün sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.