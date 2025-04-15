Yedi yaşındaki Çinli çocuk yapay kalp nakli yapılan en genç kişi oldu

Çin’de yapay kalp nakli yapılan yedi yaşındaki çocuk dünyada bu operasyonu geçiren en genç kişi oldu.

Fotoğraf: Xinhua

Xinhua ajansının haberine göre çocuğun kalbin sürekli büyüyüp genişlemesine neden olan ‘dilate kardiyomiyopati’ hastalığı vardı.

Uygun donör bulunamayınca doktorlar yapay kalp nakli yapılmasına karar verdi.

Yaklaşık beş saat süren ameliyatta çocuğa 45 gram ağırlığında ve 2,9 santimetre çapında yapay kalp yerleştirildi.

Böylece ileri evre kalp rahatsızlığı olan çocuk, dünyada yapay kalp nakli yapılan en genç kişi olarak kayıtlara geçti.

Doktorlar, ameliyatın ertesi gününde çocuğun kendi başına nefes alabilmeye başladığını ve durumunun giderek iyileştiğini söyledi.

Yapay kalpler, kanın kalbin karıncık kısmından vücudun geri kalanına pompalanmasına yardımcı olan mekanik destek cihazları. İlaç tedavisine rağmen efor kapasitesi ileri derece kısıtlı kalan ve nefes darlığı gözlemlenen kalp yetmezliği hastalarına uygulanıyor.





