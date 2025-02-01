Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yedi ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yedi ile sağanak yağış uyarısında bulundu.

Fotoğraf: AA

Bugün yağış beklenen iller şunlar:


  • Kırklareli
  • Sakarya
  • Kocaeli
  • Düzce
  • Zonguldak
  • Ordu
  • Giresun

Hafta içi sıcaklık düşecek: İstanbul’a kar bekleniyor

Öte yandan hava sıcaklığı salıdan itibaren hissedilir derecede azalacak.

Son değerlendirmelere göre salıdan itibaren sıcaklıkların kuzey ve batı kesimlerde, çarşambadan itibarense iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da pazartesi kentte Sibirya kökenli yağışlı hava bekliyor. İstanbul’da çarşambadan itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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