Yedi ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yedi ile sağanak yağış uyarısında bulundu.

Fotoğraf: AA

Bugün yağış beklenen iller şunlar:

Kırklareli

Sakarya

Kocaeli

Düzce

Zonguldak

Ordu

Giresun

Hafta içi sıcaklık düşecek: İstanbul’a kar bekleniyor

Öte yandan hava sıcaklığı salıdan itibaren hissedilir derecede azalacak.

Son değerlendirmelere göre salıdan itibaren sıcaklıkların kuzey ve batı kesimlerde, çarşambadan itibarense iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da pazartesi kentte Sibirya kökenli yağışlı hava bekliyor. İstanbul’da çarşambadan itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.