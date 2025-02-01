Yedi ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yedi ile sağanak yağış uyarısında bulundu.
Bugün yağış beklenen iller şunlar:
- Kırklareli
- Sakarya
- Kocaeli
- Düzce
- Zonguldak
- Ordu
- Giresun
Hafta içi sıcaklık düşecek: İstanbul’a kar bekleniyor
Öte yandan hava sıcaklığı salıdan itibaren hissedilir derecede azalacak.
Son değerlendirmelere göre salıdan itibaren sıcaklıkların kuzey ve batı kesimlerde, çarşambadan itibarense iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da pazartesi kentte Sibirya kökenli yağışlı hava bekliyor. İstanbul’da çarşambadan itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.