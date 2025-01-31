Valilik uyardı: İstanbul'da hava 6 ila 12 derece düşecek

İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiğini duyurarak vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

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Valiliğin X hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına ineceği söylendi.

Buna göre İstanbul’da salı günü soğumaya başlayan hava çarşambadan itibaren 6 ila 12 derece düşecek.

Salıdan itibaren günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları 2-5 derece olacak.

Kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte karla karışık sağanak ve kar yağışı da bekleniyor.

Valiliğin açıklamasında kar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.