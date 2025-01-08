Yedi ile sağanak uyarısı

Yedi ilde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Ege kıyılarında ve Marmara’nın batısında sağanak etkili olacak.
Yağış beklenen iller şunlar:
- Edirne
- Kırklareli
- Çanakkale
- Balıkesir
- İzmir
- Muğla
- Aydın
Yaramazlara biraz batar!
Yedi ilde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Ege kıyılarında ve Marmara’nın batısında sağanak etkili olacak.
Yağış beklenen iller şunlar:
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