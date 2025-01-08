Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yedi ile sağanak uyarısı

Yedi ilde sağanak yağış bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Ege kıyılarında ve Marmara’nın batısında sağanak etkili olacak.


Yağış beklenen iller şunlar:

  • Edirne
  • Kırklareli
  • Çanakkale
  • Balıkesir
  • İzmir
  • Muğla
  • Aydın

Sekiz ile sağanak uyarısı

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