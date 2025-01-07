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Yaramazlara biraz batar!

Sekiz ile sağanak uyarısı

Sekiz ilde sağanak yağış bekleniyor.

Fotoğraf: Canva

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre kıyı Ege ve Marmara’nın batısında sağanak etkili olacak.


Yağış beklenen iller:

  • Edirne
  • Kırklareli
  • Tekirdağ
  • Çanakkale
  • Balıkesir
  • İzmir
  • Aydın
  • Muğla

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