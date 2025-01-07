Sekiz ile sağanak uyarısı

Sekiz ilde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre kıyı Ege ve Marmara’nın batısında sağanak etkili olacak.
Yağış beklenen iller:
- Edirne
- Kırklareli
- Tekirdağ
- Çanakkale
- Balıkesir
- İzmir
- Aydın
- Muğla
Yaramazlara biraz batar!
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Sekiz ilde sağanak yağış bekleniyor.
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