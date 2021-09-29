Yedi aylık hamile kadın pencereden düşerek yaralanmıştı: Eşi tutuklandı

Kütahya’da bir binanın 3’üncü katındaki pencereden düşerek yaralanan yedi aylık hamile kadının eşi tutuklandı.
AA’nın haberine göre yaralanan 27 Eylül’de, Yunus Emre Mahallesi Oba Sokak’taki bir binanın 3’üncü katında ikamet eden iki çocuk annesi Büşra T. (27), evinin penceresinden beton zemine düşerek yaralanmış, ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Büşra T.’nin (27) eşi Fatih T., kayınvalidesinin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Vücudunda kırıklar oluşan genç kadın ve karnındaki bebeğin ise hayati tehlikeyi atlattığı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.