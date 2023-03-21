Yazarlar ve yayıncılar sansüre karşı tek ses: Edebiyat sahipsiz değildir

Edebiyat dünyasına peş peşe gelen sansür haberlerine yayıncılar ve yazarlar tepkili. Uygulanan sansürün politik olduğunu söyleyen edebiyatçılar, sanata ve kitaba özgürlük istiyor.

Ahmet Ümit – Jeanette Winterson – Yavuz Ekinci

Ahmet Ümit’in ‘Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri’ romanı ile Britanyalı yazar Jeanette Winterson’un ‘Vişnenin Cinsiyeti’ adlı romanı ‘müstehcen‘ bulunarak sansürlenmişti.

Dün de Yavuz Ekinci’nin 2014 yılında yayımlanan ‘Rüyası Bölünenler’ adlı romanı hakkında, İstanbul savcılığı tarafından toplatılma kararı verilmişti.

Bir hafta içerisinde üç kitaba uygulanan sansürün ardından, edebiyatçılar tepkilerini Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla gösterdi.

Ekinci’nin kitaplarının yayıncısı olan Doğan Kitap, 2023 yılında kurgu bir eserin toplatılmasını düşünce ve ifade özgürlüğü adına kaygı verici bir gelişme olarak gördüklerini kaydetti.

Everest Yayınları da Ekinci’nin iki kitabını daha yakın zamanda okurla buluşturacaklarını duyurdu.

Yavuz Ekinci’nin iki kitabını daha çok yakında okurlarımızla buluşturuyoruz.

Kitapları pek çok dile çevrilen Yavuz Ekinci’nin eserlerini ilk okuyanlardan olmak büyük bir mutluluk.#YavuzEkinci #EverestYayınları@yavuzekinci151 pic.twitter.com/rpxWkWD5qu — Everest Yayınları (@EverestKitap) March 20, 2023

Sanat dünyasından Ekinci’ye verilen destek mesajları şu şekilde:

Sevgili @yavuzekinci151 'nin Rüyası Bölünenler adlı romanına da toplatma kararı verilmiş. Kınıyorum. Sanatı engeleyemezsiniz, sanatçıyı korkutamazsınız… pic.twitter.com/yO5ZwkzOu4 — Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) March 20, 2023

yavuz ekinci ve ahmet ümit’e uygulanan sansür politiktir ve kesinlikle kabul edilemez. kitaba, sanata, edebiyata özgürlük! yavuz ekinci ve ahmet ümit’in yanındayım. — mahir ünsal eriş (@koenagadol) March 21, 2023

Ahmet Ümit’in Tapınak Fahişeleri kitabı siyah poşete sokulduktan hemen sonra Yavuz Ekinci’nin Rüyası Bölünenler romanına da toplatma kararı geldi. Sansürü, baskıyı, göz korkutmayı iş edinenler bilmeli ki yontma taş devri biteli çok oluyor.Kendilerinin devri de çok yakında bitiyor — nermin yıldırım (@nnerminyildirim) March 20, 2023

Sevgili Ahmet Ümit @baskomsernevzat ve Sevgili Yavuz Ekinci @yavuzekinci151 kitaplarına uygulanan sansür kesinlikle kabul edilemez. Kitaplarla ilgili kararı her zaman okurları verir. Siyasetin işi halkın refahı olmalıdır, kafasının içinde ne olacağı değil. — gülşah elikbank (@gulsahelikbank) March 21, 2023

Sevgili Dostum Yavuz,

toplatılan, yargılanan kahramanlarının raflara geri döneceği günlere olan inancımla yanındayım. https://t.co/fqGl2DNwP0 — Türkan ELÇİ (@turkan_elci) March 20, 2023

Bu zamanda sansür,kitap toplatmak nedir?Ne acınası bir tutum.Kitapları farklı dillere çevrilmiş,birçok ülkede basılmış,çok kıymetli bir yazar lakin ülkesinde yasaklı #rüyasıbölünenler @yavuzekinci151 — Nazan Kesal (@KesalNazan) March 21, 2023

İnsan ne diyeceğini bilemiyor Yavuz. “Geçmiş olsun” diyeceğim ama geçmiyor / geçen bir şey yok.

Bir kurgu roman da suç sayılıyor ya! — Şeyhmus Diken (@SeyhmusDiken) March 20, 2023

Yavuz Ekinci ve Ahmet Ümit'e uygulanan sansür, bir dönemin en karanlık resimleri arasına kaydedildi. Edebiyat sahipsiz değildir. — ismail güzelsoy (@IsmailGuzelsoy) March 20, 2023

Kitaba, müziğe, tiyatroya, sinemaya yasak zihniyeti çağlar öncesinde kalmalıydı!#YavuzEkinci ve #AhmetÜmit eserlerine yapılan sansür saldırısına yurttaşlar olarak demokratik tepkimizi vermek zorundayız.



Baskı altına alınan, hepimizin ifade hürriyetidir, özgürlükleridir! pic.twitter.com/M1f47uAwh4 — Tekin Deniz (@TekinDeniz_) March 20, 2023

Ahmet Ümit'e, Yavuz Ekinci'ye, Selahattin Demirtaş'ın "Dad" kitabı yüzünden Halk TV'ye yaptıklarınız, son çırpınışlarınız! Zulmün artsın denildiği gibi! — Haydar Ergülen (@Haydar_Ergulen) March 20, 2023

İktidarlar geçer gider, edebiyat kalır. Roman yazıldı, okundu; okunacaktır da daha. Peki siz orda kalabilecek misiniz? https://t.co/LpgJKWlXqV — Irmak Zileli (@irmakzileli) March 20, 2023

yazı tarih boyunca hapsedilemedi, sansür edilemedi, engellenemedi. savcılar boş işlerle uğraşmasın lütfen https://t.co/ZYGYRQad9c — NurYazgan (@nur_yazgann) March 20, 2023