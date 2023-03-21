Yazarlar ve yayıncılar sansüre karşı tek ses: Edebiyat sahipsiz değildir

Edebiyat dünyasına peş peşe gelen sansür haberlerine yayıncılar ve yazarlar tepkili. Uygulanan sansürün politik olduğunu söyleyen edebiyatçılar, sanata ve kitaba özgürlük istiyor.
Ahmet Ümit’in ‘Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri’ romanı ile Britanyalı yazar Jeanette Winterson’un ‘Vişnenin Cinsiyeti’ adlı romanı ‘müstehcen‘ bulunarak sansürlenmişti.
Dün de Yavuz Ekinci’nin 2014 yılında yayımlanan ‘Rüyası Bölünenler’ adlı romanı hakkında, İstanbul savcılığı tarafından toplatılma kararı verilmişti.
Bir hafta içerisinde üç kitaba uygulanan sansürün ardından, edebiyatçılar tepkilerini Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla gösterdi.
Ekinci’nin kitaplarının yayıncısı olan Doğan Kitap, 2023 yılında kurgu bir eserin toplatılmasını düşünce ve ifade özgürlüğü adına kaygı verici bir gelişme olarak gördüklerini kaydetti.
Everest Yayınları da Ekinci’nin iki kitabını daha yakın zamanda okurla buluşturacaklarını duyurdu.
Sanat dünyasından Ekinci’ye verilen destek mesajları şu şekilde: