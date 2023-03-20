Yavuz Ekinci’nin ‘Rüyası Bölünenler’ kitabı hakkında toplatılma kararı: Gücünüz yetiyorsa roman kahramanlarını hapse atın

Yavuz Ekinci’nin 2014 yılında yayımlanan ‘Rüyası Bölünenler’ adlı romanı hakkında, İstanbul savcılığı tarafından toplatılma kararı verildi.

‘Bana İsmail Deyin’, ‘Günün Birinde’, ‘Sırtımdaki Ölüler’ ve ‘Belki De Dünyanın Sonundayım’ kitaplarının yazarı Yavuz Ekinci’nin, 2014 yılında Doğan Kitap Yayınevi’nden çıkan ‘Rüyası Bölünenler’ romanı hakkında toplatılma kararı alındı.

İstanbul savcısının talebiyle 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘PKK propagandası yapıldığı’ gerekçesiyle alınan toplatılma kararı hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Ekinci, mahkemeye romanın ‘kurgu’ olduğunu hatırlattı.

Yargılayıp yasaklayıp toplatmak politiktir

“Kurgu evrenine açılan davaya karşı açıklama” başlığıyla yapılan paylaşım şu şekilde:

*Dokuz yıldır bu romanım basılıp dağıtılıp satılıp okunuyor. Bu kitabın şimdi toplatılıyor olması ne şimdiki Türkiye’ye ne de gelecekteki Türkiye’ye hizmet eder. Edebiyata, sanata karşı yapılan müdahale, sansür ve yasaklamalar kötü olan mazinin (kitap toplatmak, yakmak, yasaklamak, yazarı hapse atmak) canlandırılmasından öteye geçemez. Öncekilerin yasaklayıcı tavırları nasıl şimdi gülünç, komik ve beyhude geliyorsa, bugünün yasaklayıcıları da yarın gülünç ve komik gelecektir.

*Roman kurgudur. Kurguladığım evrenin mahkemeye gerçek gelmesi benim edebiyatımın gücünü, mahkemenin de edebiyata yaklaşımını gösterir. Kurgulanmış bir yapıtın evrenine açılan dava soyuttur. Onu bugünün mahkemelerinde yargılayıp yasaklayıp toplatmak ise politiktir. Mahkeme, ‘Rüyası Bölünenler’in kahramanlarına tutuklama kararı çıkarıp onları hapse mi atacak? Gücünüz yetiyorsa buyurun roman kahramanlarını tutuklayıp hapse atın.

Kurgu Evrenine açılan davaya karşı açıklamam…



İstanbul Cumhuriyet Savcısı'nın talebiyle 7.Sulh Ceza Hakimliği, Rüyası Bölünenler romanımın toplatılması Kararını verdi. pic.twitter.com/WvpQCVE53V — Yavuz Ekinci (@yavuzekinci151) March 20, 2023

Yazar Ahmet Ümit’in ‘Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri’ romanı ile Britanyalı yazar Jeanette Winterson’un ‘Vişnenin Cinsiyeti’ adlı romanı ‘müstehcen‘ bulunarak sansürlenmişti.