Yazar Neil Gaiman, yine cinsel tacizle suçlanıyor

Yazar Neil Gaiman sekiz kadın tarafından cinsel tacizle suçlandı. Yazar iddiaları reddediyor.

Fotoğraf: Neil Gaiman / Instagram

‘Good Omens’, ‘American Gods’ ve ‘The Sandman’ adlı kitapları televizyona uyarlanan fantastik çizgi roman ve bilimkurgu yazarı, pazartesi sekiz kadın tarafından cinsel tacizle suçlandı.

Bu kadınlardan dördü daha önce de Temmuz 2024’te Tortoise Media podcast’inde Gaiman’ı cinsel saldırıyla suçlamıştı.

Pazartesiyse 64 yaşındaki yazar, New York Magazine’in kapak hikayesinin konusu oldu. Dergi ve dergiye ait internet sitesi Vulture, sekiz kadından gelen iddiaları aktardı.

Yazarın çocuğuna bakan kadınlardan biri, Gaiman’ın kendisine bahçesinde banyo yaptırmayı teklif ettiğini öne sürdü.

Kadına göre yazar daha sonra küvete çıplak bir şekilde girmiş, kucağına oturmasını istemiş ve cinsel saldırıda bulunmuş.

İddiaları reddetti

Gaiman, salı ‘Breaking The Silence’ başlıklı bir blog yazısında iddiaları dehşetle okuduğunu ve hiçbir zaman kimseyle rızası olmadan cinsel ilişkiye girmediğini söyledi.

İngiliz yazar, iddia edilen olayların yaşandığı döneme ait kısa mesajları okuduğunda bunların tamamen rızaya dayalı cinsel ilişki yaşayan iki kişi olduğunu düşündüğünü belirtti.

Ocak 2023’te de Gaiman’ı cinsel saldırıyla suçlayan bir polis raporu düzenlenmiş fakat soruşturma daha sonra düşürülmüştü.

İddiaların ortaya çıkmasından bu yana Gaiman’ın birçok film ve TV projesi olaylardan etkilendi.

Örneğin Amazon Prime Video’da ‘Good Omens’ dizisinin üçüncü sezonunda Gaiman kadrodan çıkarıldı.

Disney de Gaiman’ın ‘The Graveyard Book’un film uyarlamasının yapımını durdurdu. Netflix’se ‘Dead Boy Detectives’i iptal etti fakat bunun iddialarla ilgili olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmadı.

Diğer yandan ‘The Sandman’in Netflix’teki ikinci sezonunun ve Anansi Boys’un Prime Video’daki dizi uyarlamasının bu yıl yayınlanması bekleniyor.