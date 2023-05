Edebiyattan sinemaya: Kayıp Rıhtım ‘en’leri seçti

Kültür sanat portalı Kayıp Rıhtım’ın, sekiz bin kişiyle yaptığı geleneksel ‘yılın en’leri oylamasında sonuçlar belli oldu.

Görsel: Kayıp Rıhtım

Kayıp Rıhtım’ın geleneksel okur anketinde her yıl olduğu gibi bu sene de binlerce kullanıcı oy kullandı. 60 farklı kategoride onlarca seçeneğin değerlendirildiği oylama 2022 yılının kültür dünyasına taze bir bakış atmayı hedefledi.

Edebiyattan sinemaya, televizyon yapımlarından video oyunlara pek çok kategoride onlarca aday okurların ilgisine sunuldu.

Oylamaya toplam 7 bin 890 kişi katıldı. Katılımcılar tüm kategorilerde toplamda 126 bin 667 farklı seçenek işaretledi.

2022 yılının ‘en’leri şu şekilde:

Kitap

*Yılın En İyi Yerli Romanı: Tiamat – İhsan Oktay Anar

*Yılın En İyi Yabancı Romanı: Zaman Sığınağı – Georgi Gospodinov

*Yılın En İyi Yerli Öykü Kitabı: Mutedil Dalgalı – Ömür İklim Demir

*Yılın En İyi Yabancı Öykü Kitabı: Yedi Boş Ev – Samanta Schweblin

*Yılın En İyi Şiir Kitabı: Belki Stockholm’de Bir Banka Soymalıyım – Fuat Eren

*Yılın En İyi Yerli Kurgu Dışı Eseri: Türk Mitoloji Atlası – Bartu Bölükbaşı

*Yılın En İyi Yabancı Kurgu Dışı Eseri: Çalınan Dikkat: Neden Odaklanamıyoruz – Johann Hari

*Yılın En İyi Yerli Fantastik Romanı: Nardugan – Kayıp Şehrin Masalı – Nurhayat Özcan

*Yılın En İyi Yabancı Fantastik Romanı: Tuhaf Bir Kuş’un Görüldüğü Gece – H.G. Wells

*Yılın En İyi Yerli Bilimkurgu Romanı: Hayalet Nota – Eda Şahin

*Yılın En İyi Yabancı Bilimkurgu Romanı: Lilith’in Dölü – Octavia E. Butler

*Yılın En İyi Yerli Korku – Gerilim Romanı: Karanlığın Şahidesi – Mehmet Berk Yaltırık

*Yılın En İyi Yabancı Korku – Gerilim Romanı: Meksika Gotiği – Silvia Moreno Garcia

*Yılın En İyi Yerli Polisiye Eseri: Kristal: Lanetli Kan – Su Tunç

*Yılın En İyi Yabancı Polisiye Eseri: Mermer Adam – Jean-Christophe Grange

*Yılın En İyi Yerli Spekülatif Öykü Kitabı: Gerisi Hikaye’den Vampir Öyküleri – Kolektif

*Yılın En İyi Yabancı Spekülatif Öykü Kitabı: Lanetli Tavşan – Bora Chung

*Yılın En İyi Yerli Çizgi Romanı: Dünya Klasikleri – Umut Sarıkaya

*Yılın En İyi Yabancı Çizgi Romanı: Sandman: Uvertür – Neil Gaiman

*Yılın En İyi Yerli Çocuk Kitabı: Berberdeki Papağan – Behiç Ak

*Yılın En İyi Yabancı Çocuk Kitabı: Ateşten Kaçmak – Vladimir Tumanov

*Yılın En İyi Romantik Kurgusu: Kaybolmuş Ruhlar Sarayı 1: Kraliçenin Kızı – Dilara Keskin

Lanetli Tavşan

Yayınevleri, Çeviri, Editörlük ve Kapak

*Yılın Yayınevi (Edebiyat): İthaki Yayınları

*Yılın Yayınevi (Çizgi Roman ve Manga): Gerekli Şeyler

*Yılın Çevirmeni: M. İhsan Tatari

*Yılın Editörü: Beyza Ertem

*Yılın En İyi Kitap Kapağı Tasarımı: Lanetli Tavşan – Bora Chung

Dergi ve Fanzin

*Yılın En İyi Dergisi: Kafkaokur

*Yılın En İyi e-Dergisi: Oyungezer

*Yılın En İyi Fanzini: Mevzular Derin Fanzin

Gibi

Beyaz Perde, Ekran, Sahne ve Oyun

*Yılın En İyi Yerli Filmi: Kurak Günler – Emin Alper

*Yılın En İyi Yabancı Filmi: Her Şey Her Yerde Aynı Anda – Daniel Kwan ve Daniel Scheinert

*Yılın En İyi Yerli Dizisi: Gibi (3.sezon)

*Yılın En İyi Yabancı Dizisi: House Of Dragon

*Yılın En İyi Animesi: Attack on Titan (Final sezonu 2. kısım)

*Yılın En İyi Yerli Stand-up Gösterisi: Özgür Turhan

*Yılın En İyi Yabancı Stand-up Gösterisi: Chris Redd: Why am I Like This?

*Yılın En İyi Video Oyunu: Elden Ring

Yerdeniz Kitapçısı

Çevrimiçi Kitap Satış Sitesi, Bağımsız Kitabevi, Podcast, Dijital TV ve Bookstagram

*Yılın En İyi Kitap Satış Sitesi: Amazon

*Yılın En İyi Bağımsız Kitabevi: Yerdeniz Kitapçısı

*Yılın En İyi Podcast Programı: The Bırtcast

*Yılın En İyi Dijital TV Platformu: Disney+

*Yılın En İyi Bookstagramı: 1kitap.1mekan

Nevşin Mengü

Dijital Canlı Yayın

*Yılın En İyi Dijital Yayıncısı: Pqueen

*Yılın En İyi Dijital Haber Yayıncısı: Nevşin Mengü

Evrim Ağacı

Youtube

*Yılın En İyi Edebiyat Kanalı: Karavandaki Adam

*Yılın En İyi Kültür ve Sanat Kanalı: Tarih Obası

*Yılın En İyi Geek Kültürü Kanalı: Yüzüklerin Efendisi Orta Dünya

*Yılın En İyi Oyun Kanalı: Enis Kirazoğlu

*Yılın En İyi Bilim Kanalı: Evrim Ağacı

*Yılın En İyi Teknoloji Kanalı: Technopat

*Yılın En İyi Eğlence ve Mizah Kanalı: Deniz Bağdaş

*Yılın En İyi Sohbet ve Söyleşi Kanalı: Dedeler Sofrası

*Yılın En İyi Vlog ve Yaşam Kanalı: Ecmel Soylu

*Yılın En İyi Spor Kanalı: Socrates Dergi