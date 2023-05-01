Notos, en önemli 40 polisiye romanı seçti: Listeye Türkiye’den de iki yazar girdi

Edebiyat dergisi Notos, Mayıs-Haziran, 96. sayısında 40 kitaplık ‘Polisiye roman’ listesi yayınladı. 319 kişinin görüşüne başvurularak hazırlanan listede Türkiye’den Orhan Pamuk ve Ahmet Ümit de yer aldı.

Notos, geleneksel olarak yaptığı yıllık soruşturmalarının on yedincisinde ‘En önemli 40 polisiye roman’ı belirledi. Listenin ilk sırasında Umberto Eco’nun ‘Gülün Adı’ romanı yer alırken listeye Türkiye’den de iki roman girdi.

Orhan Pamuk’un 1998’de yayımlanan ‘Benim Adım Kırmızı‘ romanı listeye 20’nci sıradan girerken Ahmet Ümit’in 1996’da yayımlanan ‘Sis ve Gece’si ise 35’inci sırada yer aldı.

Ahmet Ümit – Orhan Pamuk (YKY)

‘Dünya edebiyatından en önemli 40 polisiye roman nelerdir?’ sorusu etrafında gerçekleştirilen soruşturmaya katılanlara en önemli gördükleri 10 polisiye romanı yazmaları istenmişti. 319 yazar, araştırmacı, çevirmen ve editör tarafından önerilen 143 romandan ilk 40’ı belirlenerek sıralandı.

İlk 10 şöyle:

*Gülün Adı, Umberto Eco (1980)

*Doğu Ekspresinde Cinayet, Agatha Christie (1934)

*Morgue Sokağı Cinayeti, Edgar Allan Poe (1841)

*Sherlock Holmes: Baskerville’lerin Köpeği, Arthur Conan Doyle (1902)

*On Küçük Zenci [On Kişiydiler], Agatha Christie (1939)

*Büyük Uyku, Raymond Chandler (1939)

*Trendeki Yabancılar, Patricia Highsmith (1950)

*Sherlock Holmes: Kızıl Dosya, Arthur Conan Doyle (1887)

*Malta Şahini, Dashiell Hammett (1930)

*Yetenekli Bay Ripley, Patricia Highsmith (1955)