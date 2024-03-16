Malumunuz, yaz saati uygulaması Türkiye’de 2016’dan beri kalıcı hale getirildi. Amaç enerji tasarrufu yapmak ve gün ışığından daha fazla yararlanmak. Gelgelelim öğrenciler başta olmak üzere özellikle sabah karanlığında yola koyulanlar uygulamadan hiç de memnun değil.

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Maalesef uygulamadan vazgeçilecek gibi görünmüyor.

Neyse ki yapabileceğiniz bazı şeyler var. İşte bazıları…

1. Hep aynı saatte kalkın

Alarmınız genellikle sabah 6’da çalıyorsa, oyalanmadan 6’da kalkın. Neden mi? Her sabah aynı saatte kalkmak vücudunuzu günün o saatte başladığını anlayacak biçimde eğitir. Birkaç günlüğüne bile olsa farklı zamanlarda uyanma alışkanlığını edinirseniz, beyniniz biraz yıpranabilir ve tuhaf zamanlarda melatonin salmaya başlayabilir. Uyanma saatiniz istikrarlı kalırsa yatma saatiniz de eninde sonunda kendi kendine düzelir.

2. Az da olsa gün ışığının tadını çıkarın

Yataktan kalktıktan sonra güçlü dozda güneş ışığı almak, sirkadiyen ritimlerinizi dengelemek için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri. Çünkü bu beyninizi uyarır ve melatonin üretimini durdurur. Melatoninin görevi sizi uykulu hissettirmek olduğundan, bu kalkma zamanının geldiğinin bir işaretidir.

Evinizdeki tüm perdeleri açın veya verandanız, arka bahçeniz, balkonunuz varsa dışarıda kahvenizin tadını çıkarın. Dışarısı hala karanlıkken kalkmanız gerekiyorsa, hazırlanırken en azından parlak bir lamba açın.

3. Vücudunuzu hareket ettirin

Kendinizi tükenmiş hissettiğinizde mi çalışıyorsunuz? Zorlamamalısınız. Daha az halsiz hissetmek için aşırı çabalamanıza gerek yok. Egzersiz aynı zamanda kalıcı melatoninin bastırılmasına da yardımcı oluyor, iyi hissetme hormonlarını da tetikliyor. Fiziksel aktivite dopamini artırır, bu nedenle sadece beş dakika bile olsa dışarıda kısa bir yürüyüş yapmak sabah sersemliğini gidermeye ve uyanıklığı artırmaya yarayabilir.