Yavuz Selim Demirağ: Üstüne bir de ‘Jelibon Bank’ kur da coinler iflas etsin

Müjdeleri hep inançlı müslümanlar için olmasın. “Zıkkımı seven” bazıları için de “Tekirdağ’da bulunan rakı rezevleri”nden de dem vuralım. Keşfedilen şarap kuyularından çıkarılacakları tankerlerle bütün dünyaya pazarlayacağız.

Ah be Melih sen nelere kadirsin. Şu 806 milyon dolar harcadığın Dinazor Parkında üreteceğin Jelibonlarla ihya ettin insanımızı. Üstüne birde “Jelibon Bank” kur da coinler iflas etsin. Ankara’dan sonra bütün Türkiye uçsun! Bu günden sonra benim “En komik siyasetçi” adayım Melih Gökçek’tir. Böyle biline…

Jelibon sözünü belki de üç harfliler söyletmiştir…

Yavuz Selim Demirağ’ın yazısı