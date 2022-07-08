Yavuz Selim Demirağ: Söz konusu ekmek olunca her şey değişebilir

AKP ve Erdoğan’ın 2000 öncesi yaptıkları “Simit hesabı”na dönelim. Ankara’da 4 TL, İstanbul’da 5 TL. Ekmek fiyatının çok üzerinde. Bıçak kemiğe dayandı. Söz konusu ekmek olunca her şey değişebilir. Enflasyon bu gidişle hızını sürdürecek. Tarım politikasızlığı yüzünden buğday fiyatları katlanıyor. Yıl sonuna kadar ekmek bazı illerde 7 ile 10 lira arasında artabilir. Yüzde 30’un altına çoktan düşen AKP belki de 20’nin altını görebilir. Bizden bugünlük bu kadar…

Yavuz Selim Demirağ’ın yazısı