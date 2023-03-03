Yavuz Selim Demirağ: Kılıçdaroğlu adaylığı en fazla hak eden kişi

Ve bu koşullarda “Büyükşehir Belediyelerinin ne denli önemli olduğu”na da tanık olduk. Kriz yönetimlerinde yerel yönetimlerin elinde bulunan imkanların planlı şekilde devreye sokulması ile ne denli başarılı olacağı ile yüzleştik. Deprem afetine uğrayan 11 ilden sadece 2 tanesi CHP’li… Hatay ve Adana… Kaldı ki Adana çok az hasar ile kurtuldu. En yakınındaki Mersin’e 450 bin vatandaşımız göçtü. Ankara’da 350 bini geçti. Halen göçtükleri illerde ev bulamayıp arabada yatan insanlarımıza bizzat tanık oluyorum. Başta Millet İttifakı’nın 11 Büyükşehir Belediyelerinin olağanüstü gayretleri ve “Necip Milletimizin dayanışma” ruhu ile en azından acıyı paylaşıyoruz. İktidarın ilk üç günkü çaresizliği karşısında inisiyatif alıp krizin nasıl yönetileceğini engellemelere rağmen başaran CHP ve İYİ Parti yönetimi oldu. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, “Adalet Yürüyüşü” ile liderliğini pekiştirmiş, İYİ Parti’nin seçimlere katılması için 15 Milletvekili vermiş. Ardından “Millet İttifakı”nın kurulmasındaki fedakârlığı ile siyasi dogmaların terk edilerek “Tek adam rejimi”ne karşı “Seçimi kazanmanın formülü”nün gelişimin mimarlarındandır. Sayın Meral Akşener fedakârlık yaparak “Başbakanlığa adaylığı”nı açıklarken bana göre Sayın Kılıçdaroğlu da 71 gün sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı en fazla hak eden kişidir.

Yavuz Selim Demirağ’ın yazısı